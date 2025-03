Isola dei Famosi 2025, ex protagonista di Temptation Island nel cast?: "L'unico reality che farei veramente"

News VIP

L'ex protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island, Mirco Rossi, racconta come vanno le cose con Alessia Sagripanti e parla di una sua possibile partecipazione a L'Isola dei Famosi.

Fervono i preparativi per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che tornerà in onda a partire dal mese di maggio 2025 e vedrà al timone Veronica Gentili. Se il ruolo di inviato sembrerebbe essere stato assegnato a Pierpaolo Pretelli, ancora non sono stati resi noti i nomi degli opinionisti che affiancheranno la conduttrice in studio.

Mirco Rossi pronto per L'Isola dei Famosi?

Cresce l'attesa per L'Isola dei Famosi 2025, che sbarcherà su Canale 5 subito dopo il nuovo reality di Ilary Blasi, The Couple. Al timone troveremo Veronica Gentili, che condurrà il programma per la prima volta, mentre l’inviato in Honduras sarà Pierpaolo Pretelli. Ma da chi sarà formato il cast? Gabriele Parpiglia ha rivelato in diretta a Studio100 le prime due possibili concorrenti: la tennista Camila Giorgi e Chiara Balistreri. Fanpage, invece, ha svelato che tra i possibili naufraghi potrebbe esserci anche Delia Duran, moglie di Alex Belli ed ex concorrente del Grande Fratello.

Nell'attesa, un ex protagonista dell'ultima fortunata stagione di Temptation Island ha rivelato che gli piacerebbe partecipare a L'Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Mirco Rossi che, in una recente intervista rilasciata a Casa Lollo insieme alla sua fidanzata Alessia Sagripanti, ha dichiarato:

Leggi anche Veronica Gentili: da Le Iene a L'Isola dei Famosi 2025

Sarebbe un bel sogno. L’unica trasmissione che farei veramente volentieri. Patirei parecchio la fame perché io sono uno che mangia tanto, sarebbe un’avventura dura, ma bella. Pescherei tutto il giorno. Non mi aspetto niente, quindi non ci rimango male se non vengo chiamato. Se viene, viene. Anzi, spero di vedere qualche faccia che conosciamo dai, sarei contento.

Le parole di Mirco Rossi su Temptation Island e Gf

Dopo aver parlato di una sua possibile partecipazione alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi, Mirco Rossi ha raccontato come procede la sua storia d'amore con l'ex tentatrice Alessia Sagripanti. Una conoscenza iniziata nel villaggio di Temptation Island, quando lui era ancora impegnato con Giulia Duranti, e continuata lontano dalle telecamere. Ricordando la sua esperienza nel fortunato reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, il ragazzo ha confessato: "È un’esperienza che rifarei perché ti aiuta molto a livello caratteriale. A me ha aiutato anche lei, ma il contesto mi ha aiutato molto. Io sono una persona chiusa che le proprie emozioni se le tiene dentro, ma lì riescono a tirarle fuori".

Chiuso il capitolo Isola e Temptation Island, Mirco ha parlato del Grande Fratello. A proposito del percorso fatto dall'amico Alfonso D’Apice nella Casa, il ragazzo ha ammesso di non averlo seguito, ma di volergli molto bene: "Sono sincero, il Gf non l’ho seguito bene quindi non so il percorso come l’ha fatto. Per ora non ci siamo visti, ma ci siamo sentiti. Io a lui, come agli altri, auguro tutto il bene possibile.".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.