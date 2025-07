Temptation Island, anticipazioni: per Rosario e Lucia ci sarà un doppio colpo di scena

News VIP

Il triangolo tra Lucia, Rosario e il single Andrea a Temptation Island, avrà un finale amaro e inaspettato.

Tra le storie più controverse e discusse dell’edizione in corso di Temptation Island, quella di Lucia e Rosario avrà un finale totalmente inaspettato. La loro partecipazione, fin dall’inizio, si è basata su un disequilibrio evidente: Lucia, 27 anni, consulente aziendale a Modena, è entrata nel programma con un obiettivo chiaro – convincere il suo fidanzato Rosario, 29 anni, manager a Milano, a fare finalmente il grande passo della convivenza. Dopo due anni di relazione a distanza, non era più disposta ad aspettare. Dall’altra parte, Rosario è arrivato nel villaggio con tutt’altra energia. Il ragazzo ha spiegato che si sentiva oppresso dal Lucia e che per lui la convivenza non doveva diventare un’imposizione, ma una scelta naturale, dettata dall’amore e non dall’urgenza.

Temptation Island, anticipazioni: Lucia e Rosario si ritroveranno al falò, ma finiranno per dirsi addio

Tuttavia, quello che si è consumato sotto gli occhi delle telecamere è andato oltre il semplice confronto tra due visioni opposte della relazione. Come rivelato in anteprima da Dagospia, Lucia e il tentatore Andrea avrebbero architettato un vero e proprio piano: fingere un'intesa, un gioco di seduzione solo apparente, con l’unico obiettivo di far ingelosire Rosario. Il fidanzato, spiazzato da quello che vedeva nei filmati, prenderà la decisione di richiedere il falò di confronto immediato.

Durante l’incontro finale, Rosario, mosso dalla paura di perdere Lucia, metterà da parte le sue resistenze e accetterà di andare a convivere. La coppia avrebbe lasciato il programma mano nella mano, apparentemente più forte di prima. Ma il lieto fine è durato poco.

Secondo le anticipazioni ufficiali riportate sempre dal portale diretto da Roberto D'Agostino, un mese dopo l’uscita dal programma, Lucia e Rosario si sarebbero detti addio. A rompere la relazione è stata proprio Lucia, dichiarando di non essere più convinta del sentimento che provava. Ma la vera bomba è arrivata poco dopo, quando è emerso che Lucia aveva incontrato il tentatore Andrea al di fuori del programma. A far saltare il castello di carte è stato proprio Andrea, che ha deciso di inviare alla produzione le prove del loro incontro. In un video girato in segreto. È lui stesso a mettersi a disposizione di Rosario per qualsiasi chiarimento, raccontando tutta la verità e ammettendo che l’incontro c’è stato. Lucia, messa con le spalle al muro, ha confermato l’uscita con Andrea, ma ha negato che tra loro ci sia stato qualcosa di più. Rosario, deluso e amareggiato, si è ritrovato con un doppio tradimento emotivo: da una parte la compagna che lo ha lasciato e dall’altra il tentatore che, una volta finito il gioco, ha deciso di mettere in piazza ogni cosa.

Alla fine, Lucia, quindi perderà tutto: Rosario, che pure si era detto pronto a costruire un futuro con lei, e Andrea, che non ha esitato a smascherarla pubblicamente. Il suo ex fidanzato, sembra che sia anche tra i più papabili candidati per il trono di Uomini e Donne, considerando quanto il pubblico abbia appezzato i suoi comportamenti e il suo irresistibile sex appeal

