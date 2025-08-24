TGCom24
Home | VIP | News | Temptation Island | Temptation Island, Alessia Pascarella: "Mi sono ritrovata investita: punto alla testa, lesioni in tutto il corpo"
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
News VIP

Temptation Island, Alessia Pascarella: "Mi sono ritrovata investita: punto alla testa, lesioni in tutto il corpo"

Anita Nurzia

Alessia Pascarella protagonista insieme al fidanzato Lino Giuliano della scorsa edizione di Temptation Island, ha raccontato su Instagram di essere stata investita accidentalmente.

Temptation Island, Alessia Pascarella: "Mi sono ritrovata investita: punto alla testa, lesioni in tutto il corpo"

Nelle ultime ore una delle protagoniste più discusse di Temptation Island è stata protagonista di un brutto episodio che ha destato grande preoccupazione tra i fan. Parliamo di Alessia Pascarella, ex partecipante del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia insieme al fidanzato Lino Giuliano, che ha raccontato tramite i suoi canali social di essere rimasta coinvolta in un incidente piuttosto serio.

Temptation Island, incidente per Alessia Pascarella: "Dovevamo festeggiare il compleanno di mamma… altro che festeggiamenti"

Sul suo profilo Instagram Alessia ha pubblicato un selfie che non lascia spazio a dubbi: sotto l’occhio sinistro è ben visibile una profonda lesione, segno evidente di quanto accaduto. La giovane ha spiegato di essere stata investita mentre si stava recando al compleanno della madre, un imprevisto che l’ha costretta a un passaggio al pronto soccorso.

“Dovevamo festeggiare il compleanno di mamma… altro che festeggiamenti. Mi sono ritrovata catapultata (investita): punto dietro alla testa, lesioni in tutto il corpo, collo bloccato… E il bello sarà domani, quando i dolori si triplicheranno. Vabbè, meglio che lo raccontiamo”, ha scritto Alessia nelle sue storie, cercando di sdrammatizzare nonostante la situazione non fosse affatto leggera.

Per chi ha seguito Temptation Island, il nome di Alessia Pascarella non è nuovo. Nel programma aveva partecipato insieme al fidanzato Lino Giuliano e il loro percorso fu tutt’altro che semplice. Lui si lasciò tentare dalle attenzioni della single Maika Randazzo, scatenando discussioni e crisi nella coppia. Alla fine decisero di uscire separati, ma la loro storia non si concluse lì. Dopo un periodo di allontanamento, infatti, Lino e Alessia si riavvicinarono e a novembre del 2024 annunciarono ufficialmente il ritorno di fiamma. Da quel momento i due hanno fatto parlare di sé non solo per la loro relazione ritrovata, ma anche per la decisione di sottoporsi a interventi di chirurgia estetica di coppia, scelta che alimentò un acceso dibattito sui social.

Successivamente ci fu una nuova rottura, seguita dall’ennesimo riavvicinamento: lo scorso luglio furono paparazzati insieme al concerto di Geolier e, da allora, sembrano inseparabili. Proprio di recente hanno trascorso una vacanza romantica a Santorini, condividendo con i follower immagini felici e sorridenti.

Adesso questo incidente ha gettato un’ombra su un periodo che sembrava finalmente sereno per Alessia. Fortunatamente le conseguenze non sono state irreparabili e la ragazza, pur provata dalle ferite e dal dolore, ha voluto mostrare il suo volto ai fan per rassicurarli sul fatto di stare bene.

Scopri le ultime news su Temptation Island.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
If you Love Anticipazioni 25 agosto 2025: Meryem si apre con Mert, che reagisce molto male!
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni 25 agosto 2025: Meryem si apre con Mert, che reagisce molto male!
Forbidden Fruit Anticipazioni 25 agosto 2025: Zeynep in fuga, Yildiz teme il peggio...
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 25 agosto 2025: Zeynep in fuga, Yildiz teme il peggio...
Amici 25, cambiano le regole del talent show di Maria De Filippi? Le ultime indiscrezioni
news VIP Amici 25, cambiano le regole del talent show di Maria De Filippi? Le ultime indiscrezioni
Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 agosto 2025: Hope tira fuori gli artigli e ammutolisce Brooke!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 agosto 2025: Hope tira fuori gli artigli e ammutolisce Brooke!
Cesare Cremonini: Chi è Caterina Licini? Età, Amici, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma del cantante
news VIP Cesare Cremonini: Chi è Caterina Licini? Età, Amici, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma del cantante
Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori: Oggi, 24 agosto 2025, su Canale5 dopo If you Love
anticipazioni TV Rosamunde Pilcher - Amore e altri tesori: Oggi, 24 agosto 2025, su Canale5 dopo If you Love
La Notte nel Cuore torna stasera, 24 agosto 2025: Sevilay e Nuh in fuga ma Cihan li insegue!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore torna stasera, 24 agosto 2025: Sevilay e Nuh in fuga ma Cihan li insegue!
Uomini e Donne, la confessione di Cinzia Paolini: "Ho provato sentimenti forti per Sebastiano, mi aveva promesso che.."
news VIP Uomini e Donne, la confessione di Cinzia Paolini: "Ho provato sentimenti forti per Sebastiano, mi aveva promesso che.."
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV