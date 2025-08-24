Temptation Island, Alessia Pascarella: "Mi sono ritrovata investita: punto alla testa, lesioni in tutto il corpo"

News VIP

Alessia Pascarella protagonista insieme al fidanzato Lino Giuliano della scorsa edizione di Temptation Island, ha raccontato su Instagram di essere stata investita accidentalmente.

Nelle ultime ore una delle protagoniste più discusse di Temptation Island è stata protagonista di un brutto episodio che ha destato grande preoccupazione tra i fan. Parliamo di Alessia Pascarella, ex partecipante del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia insieme al fidanzato Lino Giuliano, che ha raccontato tramite i suoi canali social di essere rimasta coinvolta in un incidente piuttosto serio.

Temptation Island, incidente per Alessia Pascarella: "Dovevamo festeggiare il compleanno di mamma… altro che festeggiamenti"

Sul suo profilo Instagram Alessia ha pubblicato un selfie che non lascia spazio a dubbi: sotto l’occhio sinistro è ben visibile una profonda lesione, segno evidente di quanto accaduto. La giovane ha spiegato di essere stata investita mentre si stava recando al compleanno della madre, un imprevisto che l’ha costretta a un passaggio al pronto soccorso.

“Dovevamo festeggiare il compleanno di mamma… altro che festeggiamenti. Mi sono ritrovata catapultata (investita): punto dietro alla testa, lesioni in tutto il corpo, collo bloccato… E il bello sarà domani, quando i dolori si triplicheranno. Vabbè, meglio che lo raccontiamo”, ha scritto Alessia nelle sue storie, cercando di sdrammatizzare nonostante la situazione non fosse affatto leggera.

Per chi ha seguito Temptation Island, il nome di Alessia Pascarella non è nuovo. Nel programma aveva partecipato insieme al fidanzato Lino Giuliano e il loro percorso fu tutt’altro che semplice. Lui si lasciò tentare dalle attenzioni della single Maika Randazzo, scatenando discussioni e crisi nella coppia. Alla fine decisero di uscire separati, ma la loro storia non si concluse lì. Dopo un periodo di allontanamento, infatti, Lino e Alessia si riavvicinarono e a novembre del 2024 annunciarono ufficialmente il ritorno di fiamma. Da quel momento i due hanno fatto parlare di sé non solo per la loro relazione ritrovata, ma anche per la decisione di sottoporsi a interventi di chirurgia estetica di coppia, scelta che alimentò un acceso dibattito sui social.

Successivamente ci fu una nuova rottura, seguita dall’ennesimo riavvicinamento: lo scorso luglio furono paparazzati insieme al concerto di Geolier e, da allora, sembrano inseparabili. Proprio di recente hanno trascorso una vacanza romantica a Santorini, condividendo con i follower immagini felici e sorridenti.

Adesso questo incidente ha gettato un’ombra su un periodo che sembrava finalmente sereno per Alessia. Fortunatamente le conseguenze non sono state irreparabili e la ragazza, pur provata dalle ferite e dal dolore, ha voluto mostrare il suo volto ai fan per rassicurarli sul fatto di stare bene.

