TGCom24
Home | VIP | News | Striscia la notizia | Striscia la Notizia, in bilico il futuro del tg satirico: voci di stop a Mediaset, si spinge per la Ruota della Fortuna
Schede di riferimento
Striscia la notizia
Striscia la notizia
News VIP

Striscia la Notizia, in bilico il futuro del tg satirico: voci di stop a Mediaset, si spinge per la Ruota della Fortuna

Anita Nurzia

Striscia verso lo stop? Publitalia, Fascino ed Endemol frenano il ritorno del tg satirico di Antonio Ricci.

Striscia la Notizia, in bilico il futuro del tg satirico: voci di stop a Mediaset, si spinge per la Ruota della Fortuna

Da giorni aleggia un grande punto interrogativo sul futuro di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che da oltre trent’anni accompagna il pubblico nell’access prime time di Canale 5.

Striscia la Notizia a rischio: futuro sempre più incerto per il tg satirico di Antonio Ricci

A riaccendere la discussione è stato Jimmy Ghione, inviato storico del programma, che durante la rassegna “Protagonisti” a La Spezia ha rassicurato i fan: “Striscia tornerà nella seconda settimana di novembre”. Parole che hanno acceso la speranza, ma che non hanno trovato conferme ufficiali da parte di Mediaset.

Secondo quanto riportato da MowMag, la realtà potrebbe essere molto diversa. Il sito parla di una cancellazione, almeno temporanea:

“Se inizialmente il ritorno del bancone era slittato da settembre a novembre, da quanto risulta a MOW, Striscia La Notizia per ora è cancellata…”.

Dietro le quinte, sempre stando alle indiscrezioni, si sarebbe scatenato un vero terremoto interno. Non solo Publitalia, ma anche Fascino – la società di Maria De Filippi – ed Endemol Shine Italia si sarebbero opposte a un ritorno dello show. Il motivo è presto detto: Publitalia preferirebbe puntare su prodotti che garantiscono share superiori al 20%, mentre sia Fascino che Endemol vorrebbero che i loro programmi continuassero a godere del traino de La Ruota della Fortuna, divenuto ormai un successo consolidato. Va ricordato che lo stesso game show di Gerry Scotti e Samira Lui è prodotto da Endemol.

Mediaset avrebbe persino valutato di spostare Striscia su Italia 1, ripercorrendo la strada già scelta con Paperissima Sprint. Tuttavia, anche questa ipotesi sembrerebbe essere stata respinta: “Sarebbero state vagliate alcune soluzioni alternative, ma tutte bloccate sul nascere…”, scrive ancora MowMag.

Al momento, dunque, il futuro del tg satirico rimane nebuloso. L’unica certezza è che le parole di Ghione contrastano con le indiscrezioni che filtrano dai corridoi di Cologno Monzese. Se davvero Striscia dovesse fermarsi, sarebbe un colpo di scena clamoroso nella storia della televisione italiana. E' tuttavia certo che il tg satirico di Ricci non possa raggiungere le vette di share di Gerry Scotti, il cui successo è stata una piacevole sorpresa per tutti (un po' meno per la Rai e De Martino), compreso Pier Silvio Berlusconi che si è congratulato con il conduttore e ha scommesso lungimirante sul ritorno di uno storico programma che si è dimostrato più che vincente. La questione è apertissima e decisamente complessa. Tornerà Striscia o quest'ultima cederà il passo al cavallo vincente di Mediaset nell'accesa prime time?

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Striscia la notizia
Striscia la notizia
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, nuovo amore per Megghi Galo: è un calciatore famosissimo!
news VIP Uomini e Donne, nuovo amore per Megghi Galo: è un calciatore famosissimo!
Forbidden Fruit Anticipazioni 12 settembre 2025: Halit fa un'agghiacciante confessione e Zeynep sente tutto!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 12 settembre 2025: Halit fa un'agghiacciante confessione e Zeynep sente tutto!
Grande Fratello, storico concorrente confessa: "Il Gf è peggiorato! Nei reality di oggi verrei subito squalificato"
news VIP Grande Fratello, storico concorrente confessa: "Il Gf è peggiorato! Nei reality di oggi verrei subito squalificato"
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 settembre 2025
Grande Fratello, arrivano le prime indiscrezioni su due concorrenti
news VIP Grande Fratello, arrivano le prime indiscrezioni su due concorrenti
Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 settembre 2025: Luna insiste, Poppy è con le spalle al muro!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 12 settembre 2025: Luna insiste, Poppy è con le spalle al muro!
Tú sí que vales, anticipazioni: svelati i nomi dei primi 11 Vip che si esibiranno insieme ai giudici
news VIP Tú sí que vales, anticipazioni: svelati i nomi dei primi 11 Vip che si esibiranno insieme ai giudici
Festival di Sanremo, Amadeus tornerebbe a condurre ma ad una condizione
news VIP Festival di Sanremo, Amadeus tornerebbe a condurre ma ad una condizione
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV