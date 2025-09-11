Striscia la Notizia, in bilico il futuro del tg satirico: voci di stop a Mediaset, si spinge per la Ruota della Fortuna

News VIP

Striscia verso lo stop? Publitalia, Fascino ed Endemol frenano il ritorno del tg satirico di Antonio Ricci.

Da giorni aleggia un grande punto interrogativo sul futuro di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che da oltre trent’anni accompagna il pubblico nell’access prime time di Canale 5.

Striscia la Notizia a rischio: futuro sempre più incerto per il tg satirico di Antonio Ricci

A riaccendere la discussione è stato Jimmy Ghione, inviato storico del programma, che durante la rassegna “Protagonisti” a La Spezia ha rassicurato i fan: “Striscia tornerà nella seconda settimana di novembre”. Parole che hanno acceso la speranza, ma che non hanno trovato conferme ufficiali da parte di Mediaset.

Secondo quanto riportato da MowMag, la realtà potrebbe essere molto diversa. Il sito parla di una cancellazione, almeno temporanea:

“Se inizialmente il ritorno del bancone era slittato da settembre a novembre, da quanto risulta a MOW, Striscia La Notizia per ora è cancellata…”.

Dietro le quinte, sempre stando alle indiscrezioni, si sarebbe scatenato un vero terremoto interno. Non solo Publitalia, ma anche Fascino – la società di Maria De Filippi – ed Endemol Shine Italia si sarebbero opposte a un ritorno dello show. Il motivo è presto detto: Publitalia preferirebbe puntare su prodotti che garantiscono share superiori al 20%, mentre sia Fascino che Endemol vorrebbero che i loro programmi continuassero a godere del traino de La Ruota della Fortuna, divenuto ormai un successo consolidato. Va ricordato che lo stesso game show di Gerry Scotti e Samira Lui è prodotto da Endemol.

Mediaset avrebbe persino valutato di spostare Striscia su Italia 1, ripercorrendo la strada già scelta con Paperissima Sprint. Tuttavia, anche questa ipotesi sembrerebbe essere stata respinta: “Sarebbero state vagliate alcune soluzioni alternative, ma tutte bloccate sul nascere…”, scrive ancora MowMag.

Al momento, dunque, il futuro del tg satirico rimane nebuloso. L’unica certezza è che le parole di Ghione contrastano con le indiscrezioni che filtrano dai corridoi di Cologno Monzese. Se davvero Striscia dovesse fermarsi, sarebbe un colpo di scena clamoroso nella storia della televisione italiana. E' tuttavia certo che il tg satirico di Ricci non possa raggiungere le vette di share di Gerry Scotti, il cui successo è stata una piacevole sorpresa per tutti (un po' meno per la Rai e De Martino), compreso Pier Silvio Berlusconi che si è congratulato con il conduttore e ha scommesso lungimirante sul ritorno di uno storico programma che si è dimostrato più che vincente. La questione è apertissima e decisamente complessa. Tornerà Striscia o quest'ultima cederà il passo al cavallo vincente di Mediaset nell'accesa prime time?