Striscia la Notizia, Jimmy Ghione conferma il ritorno del tg satirico: quando tornerà in onda?

News VIP

In un recente intervento, Jimmy Ghione ha rivelato che Striscia la Notizia tornerà in onda su Canale 5: ma quando?

Jimmy Ghione è stato ospite di un incontro a La Spezia, come riportato da Adnkronos, durante il quale ha confermato che Striscia la Notizia tornerà per una nuova edizione. Lo storico tg satirico di Antonio Ricci su Canale 5 è stato in quest'ultimo anno particolarmente sfortunato in termini di ascolti, al punto che Pier Silvio Berlusconi ha stabilito di mettere la trasmissione in pausa per questi primi mesi autunnali.

Striscia la Notizia, Jimmy Ghione conferma il ritorno della trasmissione

Durante gli ultimi Palisesti autunnali di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha confermato che il tg satirico di Antonio Ricci sarebbe tornato in onda a partire da novembre 2025, segnando un punto di rottura con la messa in onda del programma negli ultimi anni. Tuttavia, un documento di Publitalia, riportato da Fanpage.it presentava tutti i programmi annunciati dai Palinsesti, meno Striscia la Notizia: "C'è Simona Ventura con il suo nuovo Grande Fratello, c'è Paperissima spostato su Italia 1, c'è appunto Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, Enrico Papi con Sarabanda, Pio e Amedeo in prima serata e anche lo show di Gigi D'Alessio. Di Striscia nemmeno l'ombra" si leggeva nel documento.

Tuttavia, Jimmy Ghione, storico inviato del tg satirico, ha rivelato durante un intervento a La Spezia, che Striscia la Notizia tornerà regolarmente in onda e che non è stata cancellata dalla programmazione di Canale 5 come molti temevano. Nel corso dell'ultimo anno televisivo, infatti, il programma era andato incontro a un significativo calo degli ascolti, anche a causa della conduzione di Stefano De Martino di Affari Tuoi, perciò, Mediaset era corsa ai ripari e aveva sostituito il tg satirico con La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti. Gli ottimi risultati raggiunti dal programma avevano rassicurato Pier Silvio Berlusconi, ma anche riacceso la rivalità tra Rai e Mediaset con frecciatine a distanza e polemiche. Questa situazione non è però destinata a durare, dato che Jimmy Ghione ha confermato che Striscia la Notizia tornerà regolarmente in onda.

Striscia la Notizia, ecco cosa ha rivelato Jimmy Ghione sul ritorno del tg satirico

Con le sue dichiarazioni, Jimmy Ghione ha allontanato del tutto il timore che Striscia la Notizia fosse destinato alla chiusura definitiva: gli ascolti in calo e l'assenza del programma nel documento di Publitalia sui programmi tv che sarebbero dovuti tornare in onda questo autunno ha portato il pubblico a temere che il tg satirico fosse destinato ad abbandonare gli schermi di Canale 5. Invece, lo storico inviato ha chiarito che Striscia la Notizia tornerà in onda su Canale 5, come avevano anticipato gli annunci dei palinsesti Mediaset.

Ghione ha anche confermato quanto tornerà in onda Striscia, riportando come data la "seconda settimana di novembre". L'inviato ha anche raccontato il perché dietro questa data e ha specificato che si è trattata di una scelta condivisa dalla redazione: la scelta del mese di novembre è dovuta alla ricorrenza dell'anniversario della prima puntata in assoluto del tg satirico, e la seconda settimana per evitare che la messa in onda coincidesse con le celebrazioni del 1° e del 2 novembre: "La notizia è che Striscia ricomincerà la seconda settimana di novembre e quindi saremo con voi. Esistono dei cambiamenti nella vita, ma ci è piaciuta l’idea di cominciare a novembre perché la prima puntata nella storia del programma è stata a novembre. La seconda settimana perché abbiamo iniziato a novembre e non ci sembrava giusto iniziare la settimana prima perché ci sono le ricorrenze, i santi…"

Infine, sugli ottimi ascolti de La Ruota della Fortuna, Ghione ha commentato che è lieto dei risultati di Gerry Scotti, ma che un programma come Striscia la Notizia non può essere eliminato dai palinsesti: "Ma come si fa a lasciare a casa un programma come Striscia? È stato il programma più visto di Canale 5 e noi ricominceremo".