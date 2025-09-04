Pier Silvio Berlusconi irrompe a La Ruota della Fortuna: “Grazie Gerry, ci hai fatto vincere una sfida impossibile"

News VIP

Pier Silvio Berlusconi sorprende Gerry Scotti e lo ringrazia pubblicamente nello studio de La Ruota della Fortuna.

Durante le registrazioni de La Ruota della Fortuna, lo studio è stato teatro di un momento che nessuno si sarebbe mai aspettato. A sorpresa, Pier Silvio Berlusconi ha fatto il suo ingresso, interrompendo le riprese del celebre game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, per rivolgere parole di ringraziamento e apprezzamento all’intero team. Un gesto inaspettato, che ha emozionato il pubblico presente e che è stato immortalato in un video pubblicato poco fa su Mediaset Infinity.

Pier Silvio Berlusconi a sorpresa nello studio di Canale 5: “La Ruota della Fortuna è un prodotto che resterà nella storia”

Pier Silvio ha preso la parola con tono deciso ma al tempo stesso caloroso, rivolgendosi a conduttore, staff e collaboratori con un discorso che è già stato definito un “manifesto televisivo” per il modo in cui ha saputo sottolineare il valore del programma:

“Grazie, sono venuto a salutarvi, a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Ve lo dico senza farmi problemi, avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo. Tutte le persone qua coinvolte, da Gerry, a tutti, meritano il mio e il nostro grande applauso. Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta.”

Parole forti, che testimoniano non solo la soddisfazione per gli ascolti record raggiunti dal game show, ma anche la consapevolezza di aver restituito al pubblico italiano un format storico, rivisitato e adattato ai tempi di oggi senza perdere la sua essenza.

Il ringraziamento speciale, naturalmente, è andato al volto simbolo della trasmissione: Gerry Scotti. Con il suo stile familiare, la professionalità e la simpatia che da sempre lo contraddistinguono, il conduttore è riuscito a riportare La Ruota della Fortuna ai vertici della programmazione televisiva italiana. L'amministratore delegato dell'azienda Mediaset, non ha esitato a ribadirlo con forza:

“Devo ringraziare Gerry che si è convinto e ha avuto il coraggio, la professionalità, la forza per affrontare questa sfida, era ed è una grandissima sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Ha accettato, ci ha creduto, ci ha seguito e oggi portiamo a casa risultati che, anche se la sfida è lunga, va al di sopra delle nostre aspettative.”

Un ringraziamento che ha incluso anche Samira Lui, la spalla del conduttore, sempre presente e brillante nelle varie fasi del gioco. Ma Pier Silvio non si è fermato solo agli elogi. Ha voluto sottolineare il valore “culturale” del format rispetto a ciò che viene proposto dalla concorrenza, con un chiaro riferimento al rivale diretto Affari Tuoi:

“Noi siamo orgogliosi di questo prodotto, dobbiamo esserlo, ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa ottimi ascolti, ma anche perché di là, i nostri concorrenti, vanno in onda con un gioco che non è un gioco. In cui si vincono tanti soldi, solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana e un gioco che oltre ad essere divertente, è anche istruttivo.”

Infine, Pier Silvio ha concluso con un ringraziamento collettivo che ha fatto esplodere lo studio in un lungo applauso:

“Grazie per il lavoro meraviglioso”