TGCom24
Home | VIP | News | Pier Silvio Berlusconi irrompe a La Ruota della Fortuna: “Grazie Gerry, ci hai fatto vincere una sfida impossibile"
News VIP

Pier Silvio Berlusconi irrompe a La Ruota della Fortuna: “Grazie Gerry, ci hai fatto vincere una sfida impossibile"

Anita Nurzia

Pier Silvio Berlusconi sorprende Gerry Scotti e lo ringrazia pubblicamente nello studio de La Ruota della Fortuna.

Pier Silvio Berlusconi irrompe a La Ruota della Fortuna: “Grazie Gerry, ci hai fatto vincere una sfida impossibile"

Durante le registrazioni de La Ruota della Fortuna, lo studio è stato teatro di un momento che nessuno si sarebbe mai aspettato. A sorpresa, Pier Silvio Berlusconi ha fatto il suo ingresso, interrompendo le riprese del celebre game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, per rivolgere parole di ringraziamento e apprezzamento all’intero team. Un gesto inaspettato, che ha emozionato il pubblico presente e che è stato immortalato in un video pubblicato poco fa su Mediaset Infinity.

Pier Silvio Berlusconi a sorpresa nello studio di Canale 5: “La Ruota della Fortuna è un prodotto che resterà nella storia”

Pier Silvio ha preso la parola con tono deciso ma al tempo stesso caloroso, rivolgendosi a conduttore, staff e collaboratori con un discorso che è già stato definito un “manifesto televisivo” per il modo in cui ha saputo sottolineare il valore del programma:

“Grazie, sono venuto a salutarvi, a ringraziare tutti i professionisti che hanno collaborato e lavorato a questo prodotto. Ve lo dico senza farmi problemi, avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo. Tutte le persone qua coinvolte, da Gerry, a tutti, meritano il mio e il nostro grande applauso. Abbiamo scritto un pezzettino di storia della nuova televisione e fatto una cosa che non era mai stata fatta.”

Parole forti, che testimoniano non solo la soddisfazione per gli ascolti record raggiunti dal game show, ma anche la consapevolezza di aver restituito al pubblico italiano un format storico, rivisitato e adattato ai tempi di oggi senza perdere la sua essenza.

Il ringraziamento speciale, naturalmente, è andato al volto simbolo della trasmissione: Gerry Scotti. Con il suo stile familiare, la professionalità e la simpatia che da sempre lo contraddistinguono, il conduttore è riuscito a riportare La Ruota della Fortuna ai vertici della programmazione televisiva italiana. L'amministratore delegato dell'azienda Mediaset, non ha esitato a ribadirlo con forza:

“Devo ringraziare Gerry che si è convinto e ha avuto il coraggio, la professionalità, la forza per affrontare questa sfida, era ed è una grandissima sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, ciò che sembrava non fattibile. Ha accettato, ci ha creduto, ci ha seguito e oggi portiamo a casa risultati che, anche se la sfida è lunga, va al di sopra delle nostre aspettative.”

Un ringraziamento che ha incluso anche Samira Lui, la spalla del conduttore, sempre presente e brillante nelle varie fasi del gioco. Ma Pier Silvio non si è fermato solo agli elogi. Ha voluto sottolineare il valore “culturale” del format rispetto a ciò che viene proposto dalla concorrenza, con un chiaro riferimento al rivale diretto Affari Tuoi:

“Noi siamo orgogliosi di questo prodotto, dobbiamo esserlo, ma non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa ottimi ascolti, ma anche perché di là, i nostri concorrenti, vanno in onda con un gioco che non è un gioco. In cui si vincono tanti soldi, solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana e un gioco che oltre ad essere divertente, è anche istruttivo.”

Infine, Pier Silvio ha concluso con un ringraziamento collettivo che ha fatto esplodere lo studio in un lungo applauso:

“Grazie per il lavoro meraviglioso”

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
If you Love Anticipazioni Ultima Puntata 5 settembre 2025: Lieto fine per Ates e Leyla?
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni Ultima Puntata 5 settembre 2025: Lieto fine per Ates e Leyla?
Forbidden Fruit Anticipazioni 5 settembre 2025: Halit chiede il divorzio a Yildiz. Ecco perché...
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 5 settembre 2025: Halit chiede il divorzio a Yildiz. Ecco perché...
Samira Lui nel mirino degli haters: "Completamente rifatta". Arriva la replica della valletta de La Ruota della Fortuna
news VIP Samira Lui nel mirino degli haters: "Completamente rifatta". Arriva la replica della valletta de La Ruota della Fortuna
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 settembre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 settembre 2025
Beautiful Anticipazioni Puntata del 5 settembre 2025: Bill sconvolge Liam, si sta innamorando!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 5 settembre 2025: Bill sconvolge Liam, si sta innamorando!
Uomini e Donne, Mario Adinolfi spiazza tutti: “Voglio fare l’opinionista". Tina lo gela sui social
news VIP Uomini e Donne, Mario Adinolfi spiazza tutti: “Voglio fare l’opinionista". Tina lo gela sui social
Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas torna a Los Angeles e scopre Brooke tra le braccia di Ridge, che succede?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Thomas torna a Los Angeles e scopre Brooke tra le braccia di Ridge, che succede?
Grande Fratello, Zeudi Di Palma confessa come deve essere la sua donna ideale: "Risolta, ambiziosa e più piccola di me"
news VIP Grande Fratello, Zeudi Di Palma confessa come deve essere la sua donna ideale: "Risolta, ambiziosa e più piccola di me"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV