Stefano De Martino torna a parlare di Amici e sull'esperienza a L'Isola dei Famosi svela: "È stata difficile perché..."

L'amatissimo conduttore Stefano De Martino si racconta e ripercorre la sua esperienza televisiva nel nuovo podcast di Marcello Sacchetta: ecco cosa ha rivelato su Amici e L'Isola dei Famosi!

Stefano De Martino è uno dei volti più amati e seguiti del piccolo schermo. Ospite del nuovo podcast di Marcello Sacchetta, In Camerino, il giovane conduttore campano si è raccontato a cuore aperto, ricordando il suo addio ad Amici e l'esperienza a L'Isola dei Famosi come inviato speciale in Honduras.

Le rivelazioni di Stefano De Martino su Amici e L'Isola dei Famosi

Stefano De Martino continua a collezionare successi. Sull’onda del successo di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile, il giovane e amatissimo conduttore è pronto a tornare a teatro con lo spettacolo "Meglio Stasera!". Nell'attesa, Stefano ha rilasciato una lunga e sincera intervista in cui ha fatto un bilancio della sua carriera, iniziata proprio nella scuola di Amici. Ricordiamo, infatti, che ha preso parte al programma prima nelle vesti di allievo, poi di ballerino professionista e conduttore del daytime e infine come giudice del Serale:

Ricordando la sua esperienza ad Amici, che gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico, De Martino ha svelato il reale motivo che l'ha spinto a lasciare il talent show di Maria De Filippi per fare l'inviato speciale de L’Isola dei Famosi, il popolare reality show di Canale 5 condotto all'epoca da Alessia Marcuzzi:

Amici è stata la palestra più grande per la tv. Quella cosa è stata veramente difficile. L’accettai proprio per provare a farcela un po’ con le mie forze. Eravamo in quella bolla di Amici, protetti da un programma che è un grande brand e da Maria, che ci ha sempre protetto. Sapendo di andare a lavorare fuori da quella produzione, sapevo anche di scontrarmi magari con una realtà meno filtrata. Ero io che dovevo in qualche modo portare a casa il risultato. C’era il sogno di rendersi indipendenti, di provare a fare il conduttore a tutti gli effetti. Quello era un piccolo step, ma è stato complicato perché non avevo alcuna esperienza in quel ruolo. Ero parecchio sotto pressione, non ero sereno.

Stefano De Martino e le parole sul successo

Nell'intervista rilasciata all'amico Marcello Sacchetta, Stefano De Martino è tornato a parlare di Amici e L'Isola dei Famosi, ma non solo. Il conduttore campano ha raccontato come è cambiata la sua vita oggi, ricordando il suo esordio da solista. "La vera prima conduzione da solo è stata Stasera tutto è possibile. Lì c’era un’aspettativa bassa, erano tutti preoccupati, ma io ho cercato di non fare mia quella preoccupazione" ha ammesso Stefano, che ha poi rivelato il suo piano B:

Lavorare nella parte produttiva degli spettacoli. Fare teatro mi piace tantissimo perché ritrovo un po' la dimensione del danzatore. La televisione fa parte del mio presente e del mio prossimo futuro, però non si può mai sapere. Da ballerino sai che prima o poi dovrai smettere, quindi a un certo punto devi reinventarti e forse questa cosa me la porto dietro ancora oggi. La cosa che più mi manca della mia vita da danzatore è la sala prove, eravamo tutti felici di fare quel lavoro, poi montavamo le sigle ed era divertentissimo.

Ad ogni modo, Stefano resta il volto televisivo di questa stagione televisiva, grazie al successo indiscutibile e inaspettato di Affari Tuoi e STEP. Le registrazioni dello show di Rai1 si concluderanno il 12 giugno, con un numero di puntate sufficienti ad arrivare alla fine del mese. Si può, quindi, dire che De Martino ha davvero superato le aspettative!