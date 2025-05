Irama torna su Instagram e spiega: ''Sono sparito per un po’, avevo bisogno di…''

News VIP

Irama si è preso una pausa dopo il Festival di Sanremo ma ora è tornato e spiega alle fan cosa l’ha portato lontano dai social.

Filippo Maria Fanti, in arte Irama, ha fatto preoccupare non poco i suoi fan negli ultimi tempi, quando ha deciso di sparire improvvisamente dai social. Ora, tuttavia, il cantante è tornato e ha spiegato cosa lo ha spinto a prendersi una pausa, promettendo nuovi progetti ai suoi sostenitori più affezionati.

Irama allarma i fan

Non è un fatto anomalo che un artista si prende del tempo per pensare, metabolizzare, e riposare soprattutto nell’epoca dei social media che pone gli artisti al centro del gossip, pettegolezzi ma anche dell’interesse talvolta fin troppo travolgente dei fan. Quando Irama, al secondo Filippo Maria Fanti, è sparito da Instagram per qualche tempo, i suoi 1,7 milioni di fan si sono accorti della sua sparizione e si sono allarmati. Pochi mesi fa, il cantante ex vincitore di Amici è tornato al Festival di Sanremo, portando sul palco dell’Ariston nella 75esima edizione della kermesse musicale d’Italia la sua “Lentamente”.

Sebbene abbia mancato ancora una volta il podio, la canzone è stata un successo nelle classifiche di musica e in radio, e le fan di Irama hanno espresso tutta la loro solidarietà al cantante, che sforna sempre capolavori e, infatti, è uno degli artisti italiani più amati degli ultimi anni. Ma cosa è successo a Irama e perché è sparito? A spiegarlo è proprio il cantante, tornato sui social dopo la lunga pausa, ammettendo:

“Sono sparito per un po’, avevo bisogno di staccare, di concentrarmi sulla musica. Non ho bisogno di correre, di inseguire qualcosa. Ho iniziato ad appuntare parole, pensieri, simboli, presto tutto avrà senso. Ora ci sono”.

Insomma, come è capitato ad altri prima di lui ad esempio Sangiovanni, dopo Sanremo, che rimane in Rai per i prossimi anni, Irama ha sentito il bisogno di staccare e pensare alla direzione che deve prendere la sua musica. Ma non è tutto perché l'artista ha pensato anche ad un progetto che vede protagonisti i suoi fan più accaniti.

Irama vuole parlare con i fan

Nei prossimi progetti di Irama, oltre al tour, c’è quello di un maxi concerto a San Siro a Milano, un concerto negli stadi che per lui è un bel tassello della sua carriera musicale, esplosa dopo la vittoria di Amici di Maria De Filippi. Irama è tornato con le idee chiare, ammettendo di aver avuto bisogno di rallentare per un po’, di concedersi un po’ di aria e ritrovare il contatto con quello che sente. Ll’artista ha preso anche una decisione importante che riguarda da vicino i suoi fan.

Irama, infatti, ha annunciato di voler parlare con i suoi sostenitori con un filo diretto, più intimo, aprendo una casella postale per riconnettersi con coloro che lo hanno reso famoso. Una bellissima iniziativa che, ovviamente, è stata molto apprezzata dai fan che sono così coinvolti anche nei nuovi progetti e possono dare un’opinione e incoraggiamenti al cantante nei momenti più difficili.