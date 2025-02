Sanremo 2025, Elodie sbotta a Domenica In: "Arrabbiata perché mi hanno strappato il vestito? Cazzat* che scrivete."

News VIP

La cantante ha voluto fare chiarezza su un'indiscrezione emersa nel backstage del Festival di Sanremo.

Conclusa la 75°edizione del Festival di Sanremo con il trionfo di Olly, come di consueto, l'appuntamento di Domenica In è stato dedicato alla kermesse canora e tutti gli artisti in gara si sono esibiti nuovamente nel teatro Ariston, presentati da Mara Venier. Al termine, i cantanti possono confrontarsi con i giornalisti sul palco e così dopo l'esibizione di Elodie (che si classificata al 12esimo posto), la cantante ha voluto replicare ai rumors emersi ieri.

Sanremo 2025, Elodie replica ai rumors sul dietro le quinte e replica seccata: "Sono così cretina che piango se qualcuno mi strappa i vestito?"

Secondo quanto riportato da alcuni portali e giornalisti, Elodie, dopo la sua performance, si sarebbe arrabbiata a causa di un imprevisto accaduto nel backstage in cui le avrebbe accidentalmente strappato il vestito.

La cantante, alla domanda di Davide Maggio che è tornato a sulla vicenda chiedendole spiegazione, ha messo in chiaro la questione, replicando:

"La verità è che ero emotivamente scossa. Nessuno mi ha fatto niente, ce l’avevo con me. È vero che ero incaz*ata, dopo l’esibizione sono andata da mio padre che era qui per la prima volta. (…) Te l’ho detto, quelle sono le caz*ate che scrivete voi. Ma secondo te sono così cretina che piango se qualcuno mi strappa i vestito? Sono abbastanza intelligente, non mi arrabbierei con nessuno se qualcuno lo facesse. È la verità."

Il giornalista, in difficoltà, ha quindi ribattuto: "Però se venite qui dovete rispondere! Non è sempre tutto bello, se non volete rispondere alle domande non venite qui e andate altrove. Se la faccio piangere con le mie domande? E piangesse!"

Elodie ha quindi prontamente risposto: "Ma io ho dormito tre ore, posso venire qua a litigare con Davide Maggio per una ca*zata incredibile?"

Riferendosi poi a Giorgia che non si è classificata nella top cinque suscitando un grande disappunto anche da parte dalla plaeta dell'Ariston, Elodie ha dichiarato:

"Ci sono rimasta male per Giorgia, è stato irrispettoso nei suoi confronti, la cosa mi fa inca*zare, bisogna avere rispetto delle carriere. Dove stava il sostegno delle radio e dei giornalisti?".

Giorgia, a tal proposito, ha dichiarato:

"C'è una mentalità inconscia quando bisogna trattare un genere o l'altro. Noi siamo tanto unite, abbiamo capito che quando va bene qualcosa a una, è un bene per tutte. Il successo di una è il successo di un'altra, mette in moto dinamiche importanti. C'è tanta serietà e onestà rispetto al nostro lavoro. C'è un senso di solidarietà. Deve passare di più questo messaggio che non è tanto chiaro. Arriveremo ad un punto in cui non si deve più notare se c'è o non c'è una donna. Se dobbiamo sottolinearlo, il problema c'è. La normalità sarà non stupirsi più. Bisogna lavorare sulla mentalità dei piccoli".

La cantante ha poi ringraziato Elodie:

"Le mando un bacio, è una dea ed è stata un amore".

