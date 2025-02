Sanremo 2025: Olly vince il 75° Festival della Canzone Italiana. Lucio Corsi arriva secondo e Cristicchi quinto

Anticipazioni TV

Sanremo 2025 è appena finito tra qualche fischio e molte emozioni. Olly trionfa su Lucio Corsi, Brunori Sas, Fedez e Simone Cristicchi e Carlo Conti saluta il pubblico dell'Ariston dopo un festival molto professionale ma forse con poca verve.

La finale di Sanremo 2025 si è appena conclusa e Olly è il vincitore del 75° Festival della Canzone Italiana. Il giovanissimo cantante – classe 2001 – trionfa con Balorda Nostalgia e supera – di poco – Lucio Corsi, secondo classificato.

L’ultima serata del festival è andata come ci aspettavamo, ovvero come uno spettacolo professionale e particolarmente controllato. Carlo Conti, sin dalla prima serata, si è rivelato un conduttore desideroso di rispettare la scaletta e tanto pignolo da scatenare Geppi Cucciari, che lo ha sbeffeggiato nella quarta serata del Festival ma anche da Alessia Marcuzzi, nell’ultima, anche se con meno successo comico rispetto alla Cucciari. Conti chiude questa edizione e si prepara già alla prossima – che ancora non è certo andrà in onda su Rai1 – e speriamo che non sia votata così tanto alla rapidità.

Sanremo 2025: Olly è il vincitore del 75° Festival della Canzone Italiana

Prima di scoprire insieme cos’è successo nell’ultima serata di Sanremo 2025, parliamo del vincitore del 75° Festival della Canzone Italiana. Vince questo ambito titolo il giovanissimo Olly. L’artista ha portato sul palco Balorda Nostalgia, una canzone dedicata al bel ricordo di una storia d’amore finita. Non era tra i nostri preferiti; il brano non ci ha colpito particolarmente ma siamo comunque contenti della sua vittoria perché sarà un artista giovane a rappresentarci all’Eurovision. Olly ha trionfato su Lucio Corsi, su Brunori Sas, su Fedez e su Simone Cristicchi, scritti in ordine di classifica finale.

Simone Cristicchi, Lucio Corsi e Brunori Sas si portano a casa rispettivamente: il Premio Sala Stampa Lucio Dalla insieme al Premio Bigazzi a Cristicchi, il Premio Mia Martini a Corsi e il Premio Sergio Bardotti a Brunori Sas.

Sanremo 2025: Conti frettoloso e Alessia Marcuzzi desiderosa di abbracci

L’ultima serata di Sanremo 2025 non è stata brillante. Non noiosa ma nemmeno divertente. Alessia Marcuzzi e Cattelan hanno fatto di tutto per alleggerire la fretta di Conti, che voleva rimanere nei tempi e correggeva gli errori dei suoi co-conduttori risultando a volte, almeno a noi, un po’ pedante. La Marcuzzi ha per tutta la sera cercato abbracci, ovviamente un modo per favorire chi sta giocando al FantaSanremo.

Alberto Angela ha ripristinato la “quota alta cultura” presentandosi sul palco per annunciare l’arrivo di una puntata speciale di Ulisse: Il Piacere della scoperta sui luoghi de Il Commissario Montalbano in arrivo lunedì 17 febbraio 2025 in prima serata su Rai1 così come un’altra puntata dedicata alla musica. Angela divulga forte anche a Sanremo e la sua voce ci incanta anche se non canta. Antonello Venditti ha ricevuto il premio alla carriera e abbiamo cantato a squarciagola con lui per poi ridere con l’arrivo di Brunetta dei Ricchi e Poveri della GiallappaShow, forse il punto più alto raggiunto nella serata. Altro momento carino è stata l’incursione sul palco di Fru durante l’esibizione dei The Kolors.

Momento commovente invece con Edoardo Bove e grande televisione con Vanessa Scalera, a Sanremo per presentare Imma Tataranni 4, in arrivo il prossimo 23 febbraio 2025 su Rai1.

Sanremo 2025: fischi dal pubblico per la classifica finale

Olly vince Sanremo 2025 ma non senza polemica. Nessun fischio contro di lui ma contro la classifica generale, che esclude Elodie, Lauro e persino Giorgia, che non si classificano nemmeno tra i primi 5. Ribaltato il risultato – come Alessandro Borghese in 4 Ristoranti o Barbieri in 4 Hotel – dei pronostici, anche i nostri, che vedevano Giorgia grande favorita e Lauro subito dopo di lei. E invece niente di tutto questo è accaduto e Lucio Corsi, che non ci sembrava molto possibile arrivasse tra i primi, è arrivato secondo. Siamo molto contenti per questo ma capiamo anche i fischi del pubblico davanti al settimo posto di Lauro e il sesto di Giorgia. Mah e poi boh! Giorgia non ci aveva convinto nella serata cover ma non immaginavamo che venisse esclusa dalla top five. La cantante vince però il Premio TIM.

Resoconto finale di questa serata? Vincitore che non ci aspettavamo, spettacolo quasi un po’ scontato, ottime interpretazioni da parte degli artisti, orchestra sempre più spettacolare e scenografia ancora più sorprendente ma basta così. Nemmeno l’esibizione di Mahmood, ieri più spumeggiante, è riuscita a risollevare la situazione. Bravo Olly, grande Corsi e arrivederci al prossimo anno… speriamo un po’ più allegri!

