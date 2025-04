Pasqua 2025, ecco tutti i programmi che non vanno in onda in questa giornata

News VIP

Quali programmi non andranno il giorno di Pasqua? Scopriamo insieme come cambia il palinsesto tv in occasione delle festività pasquali.

Pasqua 2025 è arrivata e, come ogni anno, in occasione delle festività, il palinsesto subisce diverse modifiche e alcuni programmi modificano o sospendono del tutto la messa in onda. Ecco quali programmi tv non vanno in onda oggi, domenica 20 aprile.

Pasqua 2025, ecco quali programmi non vanno in onda

Come accade ogni anno, con l'arrivo di festività come quelle natalizie o pasquali, il palinsesto delle principali reti tv cambia e lascia spazio a film e porgrammi più leggeri, mandando in pausa trasmissioni che accompagnano il pubblico ogni domenica. Questo è il caso di Verissimo e di Che Tempo Che Fa: il primo è lo storico talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, nel quale ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo si raccontano alla conduttrice.

Nel weekend di Pasqua 2025, Verissimo non andrà in onda con le nuove puntate, ma saranno le Storie, le principali e più interessanti interviste di questi mesi a essere trasmesse su Canale 5. Nell'appuntamento di sabato sono andate in onda le interviste a personaggi come Tina Cipollari, le sorelle Carrisi, figlie di Al Bano, ma anche ex vipponi del GF come Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. La puntata di domenica 20 aprile vedrà invece l'intervista a Laura Pausini, a cui seguiranno Paolo Bonolis e Selvaggia Lucarelli. Anche Che Tempo Che Fa si prende una pausa: ma la messa in onda subisce un vero e proprio stop per oltre un mese.

La trasmissione del NOVE con protagonista Fabio Fazio tornerà in onda direttamente a maggio 2025, con la nuova puntata che verrà trasmessa il 4 maggio, dalle ore 19.30.

Vi è piaciuta la venticinquesima puntata di #CTCF sul @NOVE ?

Noi vi aspettiamo già domenica 4 maggio alle 19.30, intanto vi regaliamo il 25° backstage della stagione 🔥 pic.twitter.com/yUVmgWzyB6 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) April 13, 2025

Non solo Verissimo, ecco i programmi Fascino che sospendono la messa in onda per il 20 e 21 aprile

Non solo Verissimo e Che Tempo Che Fa, ma anche diversi programmi Fascino subiranno delle modifiche nel loro palinsesto. Uomini e Donne, infatti, non andrà in onda lunedì 21 aprile 2025 ovvero a Pasquetta e poi il venerdì 25 aprile 2025 ovvero nella Festa della Liberazione. Il programma di Maria De Filippi sarà sostituto in questi due giorni, ma tornerà normalmente il resto della settimana con le nuove puntate, con i protagonisti del trono over e del trono classico.

Destino simile toccherà ad Amici 24: se la quinta puntata del Serale è andata regolarmente in onda, lo stesso non si può dire del pomeridiano, che dovrebbe essere trasmesso lunedì 21 aprile e che, invece, tornerà in onda martedì 22 aprile.