Uomini e Donne stop alle nuove puntate: ecco la programmazione del dating show di Canale 5

News VIP

Uomini e Donne si ferma la prossima settimana, ecco la programmazione del dating show di Canale 5.

Nella settimana prossima Uomini e Donne subirà una variazione di palinsesto in occasione di due importanti festività. Il dating show di Maria De Filippi, in onda tutti i giorni alle 14.45 su Canale 5, si ferma per ben due giorni, ecco perché.

Uomini e Donne stop il 21 e il 25 aprile 2025

Come i fan di Uomini e Donne sapranno ormai molto bene, Maria De Filippi preferisce sempre evitare di mandare in onda i suoi programmi durante le festività, e quindi la prossima settimana il dating show di Canale 5 subirà due stop forzati. Uomini e Donne, infatti, non andrà in onda lunedì 21 aprile 2025 ovvero a Pasquetta e poi il venerdì 25 aprile 2025 ovvero nella Festa della Liberazione. Il programma di Maria De Filippi sarà sostituto in questi due giorni, ma tornerà normalmente il resto della settimana con le nuove puntate, con i protagonisti del trono over e del trono classico. Ma cosa accadrà?

Le Anticipazioni sui protagonisti del programma ci parlano di maretta nel trono di Gianmarco Steri. Il tronista romano, infatti, dopo aver baciato una seconda volta Nadia Di Diodato, ha deciso di non fermarla quando lei si è alzata dal suo posto e ha lasciato lo studio furiosa, delusa dall’esterna sentita che ha trascorso con la rivale Francesca Polizzi. Recentemente, infatti, Gianmarco aveva espresso molti dubbi su Francesca, accusandola anche di voler fare sponsorizzazioni ma si è ricreduto quando lei ga raccontato la sua storia personale, e alla fine i due hanno fatto pace.

Uomini e Donne, cosa accadrà la prossima settimana

Quando si renderà conto che Nadia Di Diodato non è tornata in studio dopo aver lasciato Uomini e Donne, per Gianmarco Steri sarà una notizia difficile da digerire. Il tronista romano non ha capito la gravità della situazione ma ha ammesso che non può prendere una decisione sul percorso senza Nadia, anche se si trova ancora lontano dalla scelta finale al momento. Mentre Cristina Ferrara lo punge su Instagram, facendo intendere di essere pronta a sua volta a lasciare il dating show di Canale 5, Gianmarco chiederà a Maria di interrompere per andare subito a riprendere Nadia, sperando di convincerla a tornare ma ci riuscirà?

Sicuramente la scelta di lasciare lo studio dopo neppure dieci minuti non piacerà per nulla a Cristina e Francesca, in particolare alla bella esperta di lingua cinese che si aspettava qualcosa in più dopo le ultime esterne di chiarimento. Nel trono over, invece, vedremo uno scontro di fuoco tra Tina Cipollari e Isabella, quando la dama sceglierà di chiudere la conoscenza con Diego Fazio dopo aver condiviso con lui anche dell’intimità, non avendo gradito come lui ha riportato tutto in trasmissione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.