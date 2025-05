Grande Fratello, spuntano le prime indiscrezioni sulla prossima edizione

News VIP

La prossima edizione del GF è ancora lontana, ma spuntano già le prime indiscrezioni. Cosa possiamo aspettarci? Scopriamolo insieme!

Mancano ancora diversi mesi alla prossima edizione del Grande Fratello, eppure, dal web iniziano a diffondersi le prime indiscrezioni. Il programma di Canale 5 tornerà in onda da settembre e nell'annata 2025/2026 celebrerà i 25 anni. Che sia in arrivo un'edizione speciale?

GF, nuove indiscrezioni per la prossima edizione

A diffondere le prime indiscrezioni sulla nuova edizione del GF è stato il giornalista Lorenzo Pugnaloni: sulla sua pagina Instagram, infatti, il blogger ha rivelato alcune delle possibili anticipazioni che riguarderanno la prossima stagione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nonostante manchino ancora diversi mesi, i preparativi per il GF sono già in corso, anche perché il prossimo anno il programma festeggia i suoi primi 25 anni.

Stando a ciò che ha rivelato in esclusiva Pugnaloni, Mediaset starebbe pensando di stravolgere del tutto la programmazione, affidando al GF il compito di intrattenere, in quanto reality show, il pubblico per un periodo di tempo molto più lungo del previsto. Se le recenti edizioni si sono concluse a fine marzo, il prossimo anno, il GF potrebbe iniziare a settembre e proseguire fino al mese di maggio. In questo modo, il programma sarebbe l'unico reality del palinsesto. Una decisione dovuta in parte al flop dell'esperimento The Couple, condotto da Ilary Blasi e chiuso in anticipo rispetto alla programmazione prevista.

Sempre da Pugnaloni arriva l'indiscrezione sull'edizione Gold, che celebrerà i 25 anni del GF e che sarà un'edizione a sé stante, alla quale parteciperanno probabilmente ex vincitori o personaggi importanti della trasmissione.

GF, Alfonso Signorini mette insieme il cast per la prossima edizione: arriva il primo no!

E mentre si diffondono le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello, sembra che Alfonso Signorini si sia già dedicato al cast di nuovi gieffini. L'obiettivo è quello di mettere insieme nomi tali da essere una ghiotta esca per il pubblico, quindi, via a vip e personaggi del mondo dello spettacolo, a cui affiancare volti nuovi, freschi, non connessi con il mondo dello spettacolo.

Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, Signorini avrebbe messo gli occhi su Paola Barale che da tempo spera di convincere a far parte del suo cast, ma lei avrebbe detto un’altra volta no. Si tratterebbe di un nuovo rifiuto da parte della showgirl, che Signorini ha più volte corteggiato nella speranza che possa finalmente mettersi in gioco e partecipare al reality dei reality.

Tra le nuove indiscrezioni, anche quella secondo cui Signorini starebbe pensando a un cambio di opinionista, sostituendo Beatrice Luzzi, amatissima concorrente della precedente edizione, ma contestata in qualità di opinionista, con Stefania Orlando, che si è invece distinta in questa stagione del programma.

