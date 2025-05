Grande Fratello, Anticipazioni nuova stagione: arriva il primo No per Alfonso Signorini!

News VIP

Alfonso Signorini incassa il primo No della nuova edizione del Grande Fratello. Ecco quale Vip ha preferito rinunciare.

Mancano ancora diversi mesi alla nuova edizione del Grande Fratello, che torna a settembre su Canale 5, ma sembra che Alfonso Signorini stia già lavorando al cast del reality show, memore del flop in termini di ascolti dell’ultima stagione, in cerca di Vip in grado di appassionare tutto il pubblico. Ma il presentatore ha già collezionato un clamoroso no, ecco da chi.

Grande Fratello, Alfonso Signorini lavora al cast

L’ultima stagione del Grande Fratello è stata la peggiore di sempre in termini di share, con ascolti bassissimi che non hanno premiato il cast scelto da Alfonso Signorini e le dinamiche che si sono create nella casa più spiata d’Italia. Sul web la situazione è ben diversa, dato che si sono creati fandom davvero sfegatati per alcuni protagonisti come Zeudi Di Palma ma anche Javier e Helena che sono pronti ad allargare la famiglia, dopo essersi innamorati nella casa del GF. Così, sebbene mancano ancora tanti mesi alla messa in onda della nuova stagione del programma, sembra che Signorini sia già a lavoro sul cast sperando di trovare i giusti Vip per incuriosire il pubblico, volti noti della televisione italiana che non si sono mai esposti più di tanto al mondo del gossip, rilasciando dichiarazioni contingentate e vaghe.

Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, Signorini avrebbe messo gli occhi su Paola Barale che da tempo spera di convincere a far parte del suo cast, ma lei avrebbe detto un’altra volta no. Un rifiuto difficile da incassare per Signorini, che ogni anno prova a riproporsi alla Barale, ma lei è un’anima libera e certamente poco adatta a questo contesto televisivo. Comunque, stando a queste anticipazioni, è chiaro che Signorini sia stato riconfermato come presentatore anche se inizialmente si era vociferato che il presentatore sarebbe stato sostituito dopo i recenti flop.

Grande Fratello, Alfonso Signorini pensa al nuovo cast

Prima di delineare il nuovo cast del Grande Fratello, Alfonso Signorini dovrà osservare con attenzione anche la chiusura di alcuni dei programmi più amati di Mediaset e la messa in onda di altri, come Temptation Island dal cui cast il presentatore ama pescare i suoi concorrenti negli ultimi anni. Tuttavia, Signorini è già al lavoro e ha ricevuto il primo no da Paola Barale, che proprio non ne vuole sapere di diventare una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Si vocifera che Alfonso voglia proporre un cambiamento tra le opinioniste, con Stefania Orlando al posto di Beatrice Luzzi che questo anno è stata molto contestata per alcune sparate fuori contesto, tanto da collezionare una marea di haters sui social. Nel frattempo, Amedeo Venza dà una piccola anticipazione, facendo sapere che il GF torna il 15 settembre 2025 su Canale 5, con la prima puntata della nuova edizione. Voi chi vorreste vedere questo anno nella casa?

