Grande Fratello, sicurezza ai missimi livelli per alcuni ex gieffini: "Si teme per la loro incolumità, a causa dei fandom"

Un'indiscrezione a poche ore dalla finale del GF rivelerebbe che per alcuni ex concorrenti si sarebbero preparate misure di sicurezza in caso di problemi da parte dei fandom più agguerriti. Ecco cosa è stato rivelato.

Questa sera, lunedì 31 marzo, su Canale 5 andrà in onda la Finale del Grande Fratello: a contendersi il titolo di vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini saranno Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, a cui si aggiungerà una quinta finalista tra Chiara Cainelli e Maria Vittoria Minghetti, scelta sulla base del televoto. Nel frattempo, un'indiscrezione rivelerebbe che per alcuni ex gieffini sono state attivate delle misure di sicurezza, poiché si teme per la loro incolumità a causa dei fandom più agguerriti a sostegno di alcuni dei finalisti.

GF, massima sicurezza per alcuni ex gieffini: si teme per la loro incolumità a causa dei fandom più agguerriti

Questa edizione del GF è stata certamente quella in cui il potere dei fandom si è avvertito maggiormente: i fan più agguerriti di Zeudi Di Palma, degli Shailenzo e di Helena Prestes sono stati in grado di generare consensi e di eliminare o salvare di volta in volta i candidati amici o rivali dei loro beniamini. Nel corso di questa sera, su Canale 5 andrà in onda la Finale del GF e si vedrà se a trionfare saranno ancora una volta i fandom più sfegatati, disposti a tutto pur di vedere vincere il loro concorrente preferito, come nel caso di Zeudi Di Palma, o ci sarà un colpo di scena che contrasterà il dominio dei fandom.

Intanto, è spuntata un'indiscrezione che rivela che, in proncito della Finale, le misure di sicurezza per alcuni ex gieffini sono state portate alla massima potenza. Questo perché si teme per l'incolumità di alcuni di loro a causa dei fandom più agguerriti. A riportare la segnalazione è stato l'esperto di gossip Amedeo Venza, che dalla sua pagina Instagram ha postato una storia nella quale svelava cosa stava succedendo: "Alcuni concorrenti usciti dal GF e non solo, questa sera saranno scortati da più bodyguard poiché si teme per la loro incolumità, in quanto alcuni fandom delle finaliste si stanno presentando fuori dagli studi del gf con petardi, uova e altre cose...fermateli. Qui abbiamo toccato davvero il fondo".

Se questo si rivelasse corretto, si tratterrebbe dell'ennesimo esempio di come i fandom sono totalmente fuori controllo e di come un seguito sfegatato possa causare più danni che benefici. Lo hanno provato anche alcuni ex gieffini, come Federico Chimirri, che è stato minacciato quando ha accusato Zeudi Di Palma di non essersi comportata in modo chiaro. Ma anche la sorella di Helena Prestes, Mariana, ha subito diverse minacce, per il suo sostegno all modella contro altre concorrenti.

GF, chi andrà in Finale tra Chiara e Maria Vittoria? Gli ultimi sondaggi

Questa sera, si scoprirà anche il nome della quinta e ultima finalista del GF: la sfida sarà tra Chiara Cainelli e Maria Vittoria Minghetti. La prima è sostenuta dal fandom di Zeudi Di Palma, che si è scatenato contro tutti coloro che sono finiti al televoto contro di lei, portando Chiara a salvarsi, sebbene i voti dei suoi fan non superassero l'1%. Contro Chiara, hanno infatti perso Javier Martinez, che poteva contare sui fan Helevier, ma anche altri concorrenti altrettanto forti, come Stefania Orlando.

A sfidarla, questa sera, durante la Finale, ci sarà Maria Vittoria Minghetti: la dottoressa romana è particolarmente apprezzata dai fan per la sua spontaneità e ironia, ma molti fan temono di non vederla arrivare in Finale, proprio a causa del potere del fandom di Zeudi Di Palma, contro cui Maria Vittoria si è scontrata. Ma cosa dicono i sondaggi? Secondo ciò che riporta il forum del Grande Fratello, al primo posto si posiziona MariaVittoria con l'82%. Al secondo posto, Chiara con il 17%. Sul Reality Edition, c'è ancora MariaVittoria con l'81%, mentre Chiara con il 19 % è al secondo posto. Sarà Maria Vittoria la quinta finalista? Per scoprirlo, non ci resta che attendere questa sera.

