Grande Fratello, duro scontro tra Mariavittoria e Chiara: "Ti sei nascosta dietro a Shaila e Lorenzo" (VIDEO)

La finale del Grande Fratello è sempre più vicina, ma le tensioni nella Casa non sembrano stemperarsi. Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, che sono al televoto per l'ultimo posto da finalista, si sono protagoniste di un nuovo scontro in cui sono volate pesanti accuse.

Mariavittoria e Chiara ai ferri corti al Gf

In vista della finale del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 31 marzo 2025, gli autori hanno deciso di sottoporre i sei concorrenti ad un gioco che ha consentito loro di esternare tutti i propri pensieri e di togliersi gli ultimi sassolini dalle scarpe prima di abbandonare definitivamente la Casa. Tra tutti, Mariavittoria Minghetti non ha potuto fare a meno di criticare Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli. "Sei stata una grande delusione" ha dichiarato la dottoressa rivolgendosi alla concorrente trentina.

È stato poi il turno anche di Chiara, che ha espresso il suo pensiero a Mariavittoria: "Credo che tu abbia vissuto il Grande Fratello dietro le spalle di chi ti ha protetto". Sebbene non abbia condiviso molti suoi atteggiamenti nella Casa, la fidanzata di Alfonso D'Apice ha ammesso di essere riuscita a conoscerla meglio solo nell'ultimo periodo.

Scintille tra Chiara e Mariavittoria

Le confessioni fatte durante l'ultima cena hanno creato parecchi malumori nella Casa del Grande Fratello. Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli sono tornate a parlare di quanto accaduto la sera prima in un duro confronto. "Mi vuoi mettere in mezzo a una cosa che non mi appartiene Chiara" ha sbottato la dottoressa contro la sua compagna di avventura. Secondo Mavi, la trentina le ha rinfacciato una situazione in cui lei non era nemmeno presente. Non solo. È convinta che la fidanzata di Alfonso D'Apice invece di riappacificare lei e gli #Shailenzo, abbia solo peggiorato la situazione.

"Io ti ho detto quello che pensavo perché avevo dei sassolini nelle scarpe" ha spiegato Chiara, infastidendo ancora di più Mariavittoria. Non contenta, la dottoressa ha poi accusato la concorrente trentina di essersi spesso nascosta, durante le liti, dietro a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "Tante volte hai avuto alleati al tuo fianco, ti sei nascosta dietro di loro, ti ha fatto comodo". La situazione è poi degenerata con l'intervento di Zeudi Di Pama, che si è schierata apertamente dalla parte dell'amica.

Cosa succederà tra le tre concorrenti? Ricordiamo che Mariavittoria e Chiara si giocheranno al televoto l'ultimo posto in finale. Al momento, i finalisti ufficiali sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Zeudi. Stando alle ultime indiscrezioni, per il modello milanese non sarà una serata facile visto che la fidanzata Shaila Gatta sarebbe intenzionata a lasciarlo durante la diretta. L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per stasera, lunedì 31 marzo 2025, alle 21.40 circa su Canale 5.

