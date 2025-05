Grande Fratello, Shaila Gatta sbotta sui social: "Tutto questo odio mi ferisce, è un colpo al cuore"

News VIP

Dopo l'esperienza al GF, Shaila Gatta è stata sommersa dagli attacchi degli haters sui social. Stanca dell'odio gratuito ha postato uno sfogo, denunciando gli haters!

Shaila Gatta è tornata a sbottare sui social per l'eccessivo odio che ha iniziato a ricevere da quando ha terminato l'esperienza al Grande Fratello: nel reality show di Canale 5, infatti, l'ex velina e ballerina è stata protagonista di una complessa storia d'amore con Lorenzo Spolverato, formando gli Shailenzo, e la fine complessa e improvvisa della loro relazione la sera della Finale ha provocato reazioni contrastanti nei fan. A distanza di qualche mese dalla fine del programma condotto da Alfonso Signorini, Shaila continua a essere bersaglio degli haters e ha deciso di pubblicare uno sfogo denunciando l'odio che sta ricevendo sul web.

GF, Shaila Gatta sbotta sui social: "Questo odio mi fa male al cuore"

Pur essendosi concluso a fine marzo, i protagonisti del Grande Fratello continuano a essere bersaglio di insulti e polemiche: tra i concorrenti più chiacchierati ancora oggi sul web ci sono certamente Zeudi Di Palma e Shaila Gatta. L'ex velina ha deciso di pubblicare uno sfogo sui social, per denunciare l'odio che sta subendo dagli haters sui social. Le prime forti reazioni nei confronti della ballerina ed ex allieva di Amici sono arrivate dopo la sua decisione di chiudere nel corso della Finale la storia con Lorenzo Spolverato. Shaila aveva dovuto abbandonare la Casa nel corso della semifinale e una volta tornata alla realtà ha cambiato opinione sul rapporto che aveva instaurato con il modello.

Nel corso della Finale aveva chiuso in diretta tv la relazione con Lorenzo, lasciando senza parole il gieffino e un intero fandom che sperava di vederli uscire insieme dal programma, più innamorati che mai. Dopo la fine del GF, Shaila è stata presa di mira sui social: i fan degli Shailenzo si sono rivoltati contro la ballerina e l'hanno accusata di aver manipolato Spolverato nella speranza di arrivare in Finale e che una volta che il suo sogno si era infranto l'aveva "scaricato" senza tanti problemi.

Anche di recente, Shaila ha denunciato la situazione, spiegando che semplicemente lei e Spolverato hanno preso strade diverse e che dopo una lunga chiacchierata hanno stabilito di non poter tornare insieme. La situazione, tuttavia, non si è placata e Shaila è dovuta intervenire ancora dai suoi social per replicare alle offese che sta ricevendo.

GF, Shaila Gatta e lo sfogo contro gli haters!

Su Instagram, Shaila Gatta ha pubblicato un lungo sfogo nelle stories, decidendo di denunciare ancora una volta l'odio che viene riversato contro di lei dalla fine dell'esperienza al GF. L'ex velina ha esordito dicendo che non è possibile cambiare il passato e che non è giusto essere attaccati in maniera così aggressiva sui social.

L'ex gieffina ha proseguito ricordando come, a causa del cyber bullismo, molte persone arrivino a commettere gesti estremi, spinti dalle conseguenze di azioni che non dipendono dal loro controllo: "Il mondo è così, è bello, è brutto, è sano, è marcio, noi non possiamo cambiare proprio il mondo, ma possiamo scegliere a quale appartiene. Quello che volevo dire alle persone che agiscono in questo modo, che l’odio mediatico, il cyber bullismo, sabotare materiale fotografico e diffonderlo sul web non solo sono reati anche gravi e rischiate tanto, ma ci sono persone che si ammazzano".

Shaila ha continuato ancora ammettendo che leggere di così tanto odio sui social è qualcosa che la ferisce molto e ha poi consigliato ai tanti leoni da tastiera di adottare un comportamento diverso, perché "questa cattiveria sugli altri non vi aiuterà a stare meglio, anzi pone ancora più limiti alla vostra libertà e felicità e starete anche peggio di prima".

Scopri le ultime news su Grande Fratello