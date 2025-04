Grande Fratello, Shaila Gatta: "Io e Lorenzo ci siamo visti, confronto di 4 ore"

News VIP

Il primo faccia a faccia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dopo la fine del Grande Fratello. La ballerina campana ne ha parlato durante una diretta su Tiktok.

Durante la permanenza nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno vissuto un’altalena di sentimenti che ha catturato l’attenzione dei telespettatori fin dall’inizio della loro storia. Inizialmente amici, i due concorrenti avevano stretto un legame speciale già durante le prime settimane, fatto di complicità e confidenze, che ben presto si era trasformato in un’attrazione reciproca.

Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono rivisti per un lungo confronto faccia a faccia

Durante la finale del reality, tuttavia, Shaila, eliminata la settimana precedente, è entrata nella Casa per comunicare a Lorenzo che la loro storia non sarebbe potuta continuare, convinta che sia stata deleteria per lei e l'abbia penalizzata nel suo precorso. Shaila ha più volte lamentato di sentirsi messa in secondo piano e di trovarsi in balia di atteggiamenti che definiva “manipolatori” e “narcisisti”. La ballerina ha preso il coraggio di chiudere quindi la loro relazione in diretta, lasciando Lorenzo visibilmente sorpreso e ferito.

A quella rottura repentina sono seguite settimane di silenzi e speculazioni: mentre Shaila ha spiegato di aver vissuto un “amore tossico” che l’aveva esausta mentalmente, Lorenzo ha ammesso di non aver mai smesso di amarla, dichiarandosi disposto a un confronto per chiarire ogni accusa. I fan, divisi tra “Shailenzo” e sostenitori del modello, hanno seguito ogni sviluppo con passione, sperando in un riavvicinamento o almeno in un confronto chiarificatore.

Ieri sera, Shaila ha rotto il silenzio ieri sera in una diretta su TikTok e ha rivelato di aver avuto un lungo confronto con Spolverato.

“Vi stavo dicendo di Lorenzo, anche perché giustamente ci avete seguito per tanto tempo, avete vissuto con noi gioie e dolori: in realtà noi abbiamo avuto un lungo confronto, quasi di quattro ore, esattamente l’11 aprile. Quindi questo confronto c’è stato e così lo sapete, anche perché sui social ovviamente non si condivide sempre tutto. Durante il confronto abbiamo chiacchierato, ci siamo resi conto che le emozioni e i sentimenti sono reali, sono stati realissimi ed è stato tutto verissimo. Semplicemente, per quanto siamo tutti brave persone e la vita continua, ci sono storie che sono destinate a restare e storie che purtroppo non si incastrano. Ecco, mettiamola così. L’abbiamo accettato entrambi, c’è stata un’ammissione di colpe reciproca, ci vogliamo molto bene, siamo rimasti in un ottimo rapporto. Semplicemente abbiamo accettato che la vita non sempre trova quell’incastro giusto per trovarsi. Magari divergenze caratteriali, magari modi di vedere le cose diversi, ma l’importante è che poi ci si vuole bene, ci si rispetta, che ci si ritrovi anche in una chiave diversa, una chiave amichevole, riconoscendo il fatto che ci siamo voluti bene”.

Con queste parole Shaila, ha chiarito non solo che un confronto vis-à-vis sia già avvenuto, ma anche che, pur riconoscendo l’affetto reciproco, entrambi hanno compreso che la loro unione non poteva proseguire.

