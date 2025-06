Grande Fratello, la mamma di Chiara Cainelli attacca ancora la figlia e Alfonso D'Apice: la reazione sui social

News VIP

Sembrano ormai inclinati i rapporti tra Chiara Cainelli e la mamma Rosy che attacca anche il fidanzato dell'ex corteggiatrice, Alfonso D'Apice con cui ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello.

La coppia formata da Chiara Canielli e Alfonso D'Apice, nata nell'utlima edizione del Grande Fratello,continua a subire attacchi da parte della madre dell'ex gieffina, con cui sembra che il rapporto sia sia inclinato proprio a causa del fidanzato.

Grande Fratello, Alfonso D'Apice smette di seguire Rossy Rodriguez, la mamma di Chiara Cainelli

Rossy Rodriguez sui social ha espresso pubblicamente la sua delusione, scagliandosi contro la coppia. Un commento apparso su Facebook ha innescato una vera e propria bufera mediatica.

“Signora, io non auguro a sua figlia un fidanzato come Alfonso, per carità. Lo sa che non ho potuto abbracciare mia figlia da quando è uscita dal GF? Lascio immaginare a lei… Lo sa che il 20 giugno era il mio compleanno e loro hanno pubblicato una foto della mamma di Alfonso con Chiara, e a me nemmeno un messaggio o un augurio? Dio vede tutto, e purtroppo gliela farà pagare a tutti e due”.

Un messaggio duro, carico di amarezza, che ha acceso i riflettori sulla situazione familiare di Chiara. Le reazioni del web non si sono fatte attendere: alcuni utenti si sono schierati con la madre, ricordando alcuni vecchi episodi controversi di Alfonso durante la sua storia con Federica Petagna con la quale ha partecipato all'ultima edizione di Temptaion Island. Altri, invece, hanno difeso Chiara, sottolineando che dopo la fine del programma è tornata più volte a Trento, sua città natale, e che attualmente si trova in vacanza con le amiche, senza il fidanzato.

Ma non è tutto. Nelle ultime ore la signora Rossy è tornata a far parlare di sé con un nuovo intervento social. A chi faceva i complimenti alla coppia, definendoli belli e affiatati, ha replicato con una stoccata che non è passata inosservata:

“Cosa si fa con la bellezza? È ora di lavorare.”

Questo sempre perché Alfonso non gli faceva vedere la figlia …. pic.twitter.com/RuMemmRORb — agent007💥 (@_teddy00) June 25, 2025

Mentre Chiara continua a mantenere il silenzio, evitando ogni commento o replica, gli utenti più attenti hanno notato un gesto eloquente: Alfonso avrebbe smesso di seguire su Instagram la signora Rossy Rodriguez.

