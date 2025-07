Grande Fratello, Intervista esclusiva ad Alfonso D'Apice: "Non ho mai fatto strategie. Temptation Island? È verità e cuore"

News VIP

L'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Alfonso D'Apice, si racconta senza filtri ai microfoni di Comingsoon.it: dall'esperienza nel villaggio di Temptation Island alla Casa più famosa e spiata d'Italia.

Abbiamo intervistato Alfonso D'Apice, tra i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del Grande Fratello. Reduce da Temptation Island, Alfonso ha deciso di varcare la famosa porta rossa di Canale 5 per provare a riconquistare la sua ex Federica Petagna e per farsi conoscere meglio dal grande pubblico. Nella Casa ha portato se stesso, senza filtri. Ha saputo mettersi davvero in gioco, alternando momenti di leggerezza ad altri più intensi. Sono tante, infatti, le emozioni e i colpi di scena che hanno segnato il suo percorso nel reality show. Uscito inaspettatamente dal gioco, il giovane campano si è portato a casa tutto l'affetto delle persone, ma soprattutto l'amore della sua fidanzata Chiara Cainelli.

Ecco cosa Alfonso D'Apice ha rivelato ai microfoni di Comingsoon.it: da Temptation Island al Grande Fratello, due esperienze diverse che l'hanno profondamente segnato. Ma chi è veramente Alfonso e cosa ha vissuto in questo ultimo anno ce lo ha spiegato lui stesso in un'intervista esclusiva in cui si è raccontato a cuore aperto. A proposito di reality show, l'ex gieffino ha colto l'occasione anche per dire la sua sulle dinamiche e le coppie della nuova edizione del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Hai partecipato prima a Temptation Island e poi al Grande Fratello, due canali di punta di Canale 5. Che esperienze sono state?

Due esperienze completamente diverse, che nel mio caso si sono intrecciate visto che io sono entrato nella Casa e ho ritrovato la mia ex con il suo tentatore. A Temptation Island c'è tanto di non visto perché è registrato. Mi sono divertito tanto. Sono meno giorni e nel villaggio vivi l'esperienza con altri ragazzi che hanno il tuo stesso scopo. Non è un reality vero e proprio come il Gf. Le amicizie nate nel villaggio continuano ancora oggi, sento tutti i miei compagni di avventura. Ho un bellissimo rapporto con tutti, anche con la redazione e Filippo Bisciglia. Al Gf invece tutti, o quasi, partecipano per mettersi in mostra. Ci sono tante persone che fanno tv da anni e quindi sanno bene come comportarsi davanti alle telecamere. Per quanto possano nascere dei legami, la gente partecipa per arrivare in finale e vincere.

Pensi di essere riuscito davvero a far capire al pubblico chi è Alfonso?

Penso che, chi ha voluto davvero capire e vedere la realtà, mi abbia compreso. Io penso di essere cresciuto molto da un anno a questa parte, ho fatto due esperienze molto forti. Mi sono reso conto di tante realtà. Forse avrei potuto essere un po' più furbo, ma non ho rimpianti. Il mio obiettivo era quello di farmi conoscere a 360gradi. Non ho voluto far parte di nessun gruppetto nella Casa, se qualcosa non mi stava bene l'ho sempre detto senza problemi e senza pensare alle conseguenze del gioco. Non ho mai fatto strategia e forse questo mi ha penalizzato. Sono sempre stato sincero, forse troppo ai fini del gioco. La mia unica strategia era quella di mostrare me stesso al 100%.

La costante in entrambi i tuoi percorsi televisivi è stata l'amore. È cambiato il tuo modo di amare?

Amo allo stesso modo di prima. Alle persone che amo do tutto me stesso. Oggi sicuramente vivo il rapporto in maniera diversa, quella con Chiara è una relazione più matura. Si è parlato tanto della mia gelosia e invece con Chiara non sono geloso perché non mi da modo di esserlo. Ho sicuramente un'esperienza pregressa che mi ha dato delle indicazioni, ma posso dire che è tutto più semplice con lei.

Nella Casa hai vissuto tante emozioni contrastanti. Qual è stato il momento più difficile e quello più bello?

Il momento più difficile è stato quando sono uscito. Io ho vissuto gli ultimi giorni nella Casa che non stavo bene di salute, ero nervosissimo. Mi aspettavo da parte di qualche concorrente un occhio di riguardo e invece tutto il contrario. Sono stato male, davvero. Tornare alla mia quotidianità, quindi, è stato quasi un sollievo. Il momento più bello? Tutto il percorso con Chiara.

A proposito di Chiara, come procede la vostra relazione lontano dalle telecamere?

Stiamo davvero bene insieme. Stiamo costruendo qualcosa di importante. Ora mi trovo a Trento da lei, le cose tra noi vanno benissimo. Avevamo delle aspettative alte entrambi, ma già nella Casa avevamo capito che poteva andare bene tra noi. Non litighiamo mai, al contrario di quello che a volte scrivono sui social. Ci siamo trovati, ci compensiamo e completiamo. Siamo una coppia normalissima.

Hai detto di esserti reso conto di molte cose solo una volta uscito dal gioco...C'è qualcuno che ti ha sorpreso o che ti ha deluso una volta fuori? Secondo te, nella Casa, c'erano più persone o personaggi?

Nella Casa c'erano sicuramente più persone che personaggi. Anche se, sono sincero, fuori ho rivalutato in meglio tante persone.

Tra le varie delusioni c'è anche Zeudi...cosa è successo tra di voi?

Non ne ho idea. Niente, veramente! La cosa strana è proprio quella, non è successo nulla. Io ho preferito rimanere in silenzio anche sul fatto del famoso bacio. Mi sono sempre astenuto per evitare polemiche. Penso di essermi comportato in maniera galante. È stata una delusione. Chiara voleva vederla, anche da sola, da parte nostra non c'è stato nulla. Non so cosa dire...

Hai un seguito molto importante sui social, dove ricevi tanto amore dai tuoi fan ma anche critiche dagli hater...

Il vero problema sono i fandom, che diventano quasi tossici per il modo in cui tifano il proprio beniamino. Non c'è più il giudizio oggettivo, molte cose vengono poi alimentate dalle pagine social che fomentano odio. C'è gente che vive solo di questo. Questa per me è la vera piaga del Gf, che è un programma in cui ci lavorano tante brave persone. Io nella Casa ero convinto ci fosse un pubblico generalista e poi una piccola parte di fan, invece no era tutto il contrario.

Stai seguendo la nuova edizione di Temptation?

Si lo sto seguendo e sono rimasto allibito dal comportamento di Alessio. Ha detto che si è studiato il programma e che questa era l'occasione della sua vita...vorrei capire cosa si è studiato? A Temptation regna la verità quindi non capisco proprio...Per il resto ho visto tutti ragazzi semplici, bei tentatori e tentatrici. Io sono legatissimo a Temptation Island e a Filippo Bisciglia. Sono i più forti di tutti. Per me lui è il numero uno, non c'è storia. Filippo non è un semplice presentatore, è un amico, un bravissimo consigliere. Lui è molto empatico, cerca sempre di aiutarti e farti ragionare. È una persona di cuore. Per me è stato fondamentale sia prima che dopo la mia esperienza.

Ti piacerebbe metterti in gioco in qualche altro reality show?

Si, mi piacerebbe fare Pechino Express con Chiara. In questo momento non mi vedrei in altri contesti, magari un giorno mi piacerebbe fare il presentatore. Un presentatore bravo come lo è Filippo. Sto studiando, sto facendo scuola di cinema, di recitazione e dizione. Ho scritto un format carino insieme a un regista. Uscirà a breve, ci saranno delle puntate con delle video interviste.

Se potessi tornare indietro e parlare con l’Alfonso di dieci anni fa, cosa gli diresti?

Gli consiglierei di fidarsi un po' di meno delle persone, di fare più attenzione, e di pensare un po' di più a se stesso.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.