Grande Fratello, in arrivo un provvedimento per uno dei concorrenti: spunta un'indiscrezione!

Secondo un'indiscrezione, al GF questa sera uno dei concorrenti riceverà un provvedimento a causa della violazione del regolamento!

Le recenti vicende che si sono verificate all'interno del Grande Fratello potrebbero portare a un nuovo provvedimento disciplinare contro uno dei concorrenti. Secondo un'indiscrezione fornita da Fanpage.it, infatti, gli autori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini starebbero valutando di punire uno dei gieffini a causa delle numerose violazioni del regolamento.

GF, provvedimento in arrivo per uno dei gieffini?

Sin dall'inizio di questa edizione del GF, il regolamento è stato più volte violato, con gieffini che ammettevano di aver ricevuto informazioni dall'esterno, pizzini che entravano nella Casa e molto altro. Le più recenti violazioni hanno visto protagonisti Enzo Paolo Turchi, che ha ammesso di aver fatto entrare nella Casa un bigliettino per Luca Calvani, ma anche Lorenzo Spolverato che, esasperato dalle accuse di Calvani, ha ammesso di aver usato il cellulare e i social durante il suo viaggio in Spagna, nelle prime settimane del GF, quando fu protagonista di uno scambio di concorrenti insieme a Shaila Gatta al Gran Hermano.

La sua ammissione non sarebbe passata inosservata sui social, tanto che molti utenti ne hanno chiesto la squalifica, provocando poi la reazione dei sostenitori del modello milanese. Secondo i fan di Lorenzo Spolverato, infatti, se il GF ha cambiato il regolamento ammettendo il ripescaggio e facendo rientrare una persona come Helena Prestes che si è resa protagonista di gesti violenti e offese, allora, non era giusto che venisse punito anche Lorenzo, sebbene il modello abbia ammesso di aver violato il regolamento.

Nelle scorse ore, inoltre, il modello ha intrapreso un vero e proprio sciopero contro la produzione del GF, decidendo di non entrare nel confessionale quando chiamanto, né di accendere i microfoni, come richiederebbe il regolamento. Questa aperta opposizione è dovuta al ripescaggio contro cui il modello si è schierato apertamente.

GF, la produzione vuole punire uno dei concorrenti? Spunta un'indiscrezione su un provvedimento disciplinare

Tuttavia, secondo una recente indiscrezione di Fanpage.it, sembra che gli autori del GF abbiano deciso di non lasciar correre l'ennesima violazione del regolamento e, forse complice anche lo sciopero di Lorenzo Spolverato contro il ripescaggio, abbiano stabilito di adottare un nuovo provvedimento contro il modello milanese. Stando a quanto riporta il sito, infatti, "una nomination d'ufficio potrebbe attendere il concorrente", che si ritroverebbe così oggetto del medesimo provvedimento che fu adottato qualche settimana fa per Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi.

Il GF avrebbe preso questa decisione dopo che, durante una lite con Luca Calvani, quest'ultimo aveva smascherato Lorenzo Spolverato, facendogli confessare di aver guardato i social durante il trasferimento al Gran Hermano per conoscere l'engagement di Tommaso Franchi. Alle accuse di Calvani, Spolverato ha così risposto: "Certo che ho visto l'engagement di Tommaso. Ma l'ho detto solo a lui, però lui l'ha detto a Maria Vittoria e lei ad altri".

Per scoprire se davvero il Grande Fratello prenderà provvedimenti contro Lorenzo Spolverato, non resta che attendere la nuova puntata del reality show, in onda questa sera su Canale 5.

