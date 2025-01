Grande Fratello, Luca Calvani smaschera Lorenzo Spolverato: "Quando sei stato in Spagna hai usato Instagram"

News VIP

L'attore toscano messo sotto accusa per il biglietto ricevuto da Enzo Paolo Turchi, ha fatto presente che Spolverato, durante la sua trasferta nel Grande Fratello spagnolo, ha messo di aver utilizzato i social.

Lo scorso lunedì, nel corso della ventiquattresima puntata del Grande Fratello, è emersa una vicenda legata a Luca Calvani contro la quale, Alfonso Signorini ha annunciato un provvedimento disciplinare. All'attore toscano ha ricevuto un bigliettino scritto da Enzo Paolo Turchi nel quale lo esortava a non dormire con Jessica Morlacchi. L'appartarsi con la cantante, infatti, stava indispettendo il compagno di Luca e il noto coreografo ha cercato di metterlo in guardia.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha ammesso di aver guardato i social nella sua trasferta in Spagna

L'episodio, ormai passato, è stato riesumato da Lorenzo Spolverato durante una discussione accesa. Ieri sera, nel tentativo di mettere Luca in cattiva luce, Lorenzo ha fatto riferimento al cosiddetto "bigliettino gate":

"Fai tanto il difensore della giustizia, ma guarda le tue azioni. Non hai nemmeno il coraggio di ammettere la verità. Quando ti hanno chiesto se avevi ricevuto un bigliettino, prima hai negato, poi hai confessato. Io almeno ho la coscienza a posto, tu no!".

Calvani, tuttavia, non si è lasciato intimorire e ha risposto mettendo Lorenzo alle strette. Ha rivelato che quest'ultimo, durante un viaggio in Spagna, aveva controllato Instagram:

"Ma tu davvero vieni a farmi la morale? Non riesco nemmeno a prenderti sul serio. Sei proprio tu che parli? Prima di entrare qui ti sei scritto con Helena di nascosto e non volevi che si sapesse. E ora ti metti a rinfacciarmi un bigliettino? Parli di coscienza pulita? Sei sicuro? Durante il viaggio in Spagna hai guardato il profilo Instagram di Tommaso, facendo pure commenti sui suoi follower. Chi è il vero ipocrita?".

In evidente difficoltà, Lorenzo ha replicato e successivamente ammesso tutto con Shaila :

"Hai sentito cosa ha detto? Si è riferito a quando eravamo in Spagna e ho dato un’occhiata ai numeri del profilo di Tommy su Instagram. È vero, ma l’ho raccontato solo a Tommaso. Lui deve averlo detto a MariaVittoria, che a sua volta lo avrà riportato in giro. Non posso più fidarmi di MariaVittoria. E anche Tommy, però, che lo dice in giro…".

Shaila, ha dato ragione quindi al suo compagno e ha criticato Luca:

"Vabbè, ma Luca è patetico. Appena si sente in difficoltà tira fuori certe cose. Un uomo di 50 anni che si mette così con un ragazzo giovane... È ridicolo. Sembra un bambino di 12 anni. Non ho parole, dovrebbe comportarsi da adulto".

In questa bizzarra edizione del Grande Fratello sta succedendo davvero di tutto. Molti concorrenti hanno avuto modo di avere un contatto con l'esterno e sicuramente ne sono stati influenzati. Da Shaila a Lorenzo, passando per Pamela fino ad arrivare al ripescaggio che ha coinvolto diversi ex gieffini che sono stati fuori da reality, tornando sui social e facendo persino interviste televisive (la Morlacchi, ad esempio, è stata a Verissimo la scorsa settimana)

