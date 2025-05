Grande Fratello, Ilaria Galassi si sposa: proposta di matrimonio dal compagno nello studio de La Volta Buona

News VIP

L'ex concorrente dell'ultima edizione del GF, Ilaria Galassi, ha ricevuto a sorpresa una romantica proposta di matrimonio dal compagno, mentre erano ospiti nel programma La Volta Buona!

Ilaria Galassi è stata una delle concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello: la showgirl era entrata nel reality show di Canale5 come parte del gruppo delle Non è la Rai, insieme a Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, tuttavia, nel corso delle settimane, le tre avevano poi deciso di giocare come singoli individui. Dopo la fine del programma tv, Ilaria Galassi è tornata alla sua vita di tutti i giorni e nel corso di un'intervista a La Volta Buona ha ricevuto una bellissima sorpresa. Il suo compagno di lunga data, Daniele Brunone, le ha chiesto di sposarlo!

GF, Ilaria Galassi si sposa! La proposta di matrimonio dal compagno

La showgirl aveva deciso di tornare nel mondo della tv dopo l'esperienza a Non è la Rai insieme alle inseparabili colleghe, ma la convivenza nella Casa più spiata d'Italia non è stata per nulla semplice. Le liti con Helena Prestes e la nomination d'ufficio per il suo comportamento sono stati due tra i momenti meno felici del perscorso nel GF e l'hanno portata a un abbandono del reality show, a poche settimane dalla finale.

A Verissimo, Ilaria Galassi aveva raccontato che sperava di poter cambiare vita dopo aver partecipato al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e, se forse questo cambiamento non è arrivato per la sua carriera, si è palesato per la sua vita privata. Ospite, oggi, martedì 20 maggio, a La Volta Buona, Ilaria Galassi ha ricevuto in diretta la proposta di matrimonio dal compagno Daniele Brunone.

Con quest'ultimo, la showgirl ha una felice relazione da 14 anni e un figlio di dieci, Riccardo, che è stato ospite nel programma per sorprendere la sua mamma. La proposta è avvenuta anche grazie alla complicità di Caterina Balivo, conduttrice del talk show di Rai 1.

GF, nozze per Ilaria Galassi: nello studio di La Volta Buona arriva la proposta di matrimonio!

Dato che anche Daniele Brunone era ospite del programma, Caterina Balivo gli ha chiesto quali sogni avesse per il futuro: l'uomo ha colto l'occasione e ha letto alla compagna una lettera d'amore, nella quale le ribadiva la sua intenzione di amarla per sempre e di vivere insieme con il loro bambino per sempre. Nella lettera, Brunone ha anche ricordato alcuni dei momenti più belli della loro vita insieme, come la nascita di Riccardo: "Un attimo d'amore in confronto all'eternità è tutto, passiamo una vita con la paura di morire e non viviamo il momento, che in tutta l'eternità non si potrà più rivivere ed è il nostro. Ci sono stati periodi molto belli nella nostra storia, su tutti, la nascita di Riccardo. Vedere il tuo pancione crescere è stato incredibile, dopo la sua nascita è stato un crescere di emozioni".

Nonostante abbiano vissuto dei momenti non facili, come ha ricordato Brunone, tra loro l'amore ha sempre prevalso e a queste parole l'uomo si è inginocchiato e ha chiesto alla compagna di sposarlo: "Tutti e due siamo d'accordo che il matrimonio sia il coronamento di una storia d'amore, se per te va bene, ti sposo". Ovviamente, Ilaria Galassi ha risposto con un sì entusiasta ed emozionato.

