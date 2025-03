Grande Fratello, Ilaria Galassi: "Helena è buona, generosa però, non ha giocato pulito"

News VIP

L'ex gieffina, Ilaria Galassi che ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello nella puntata del 3 febbraio scorso, è tornata a parlare di Helena Prestes.

L'ex gieffina, Ilaria Galassi che ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello nella puntata del 3 febbraio scorso, è tornata a parlare di Helena Prestes dopo che di recente, sui social, ha inveito contro la modella brasiliana.

Grande Fratello, Ilaria Galassi: "Shaila e Lorenzo persone egocentriche, vivaci, che giocano ma alla luce del sole."

Intervistata da LolloMagazine, Ilaria ha parlato inizialmente della sua lunga avventura nel reality show, con cui ha partecipato insieme alle sue amiche storiche Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo come unico concorrente delle "Ragazze di Non è la Rai", il programma cult di Gianni Boncompagni dove, giovanissime, hanno esordito sul piccolo schermo.

"E’ stata un’esperienza molto bella, contenta di averla fatta con le mie amiche storiche. Essere un unico concorrente è stato diverso: quando Eleonora è uscita siamo state male; poi, abbiamo lottato fino alla fine. Rifarei tutto ma in modo diverso: avrei dovuto essere più schietta, un pò più coraggiosa. Invece, mi sono tenuta dentro tante cose, questo per me stessa e per la mia famiglia. E’ stato il primo reality, ci ho messo un pò a venire fuori"

Come detto, Ilaria, su Instagram qualche giorno fa ha rivolto a Helena Prestes diverse aspre critiche, affermando che la modella sia una donna furba e che avrebbe avuto paicere a rientrare nella Casa per "mandarla a vaff***". Parole per cui la sua amica Pamela si è dissociata. Tornando sull'argomento, la Galassi ha dichiarato:

"L’ho detto con ironia, in maniera scherzosa, è stato un commento pungente. Sono uscita anche se il pubblico mi ha votata per rimanere; pur avendo superato la nomination, sono rimasta della mia idea. Ero stanca e volevo tornare dalla mia famiglia. Sul fatto di rientrare, dunque, stavo scherzando. Dentro la casa, avrei dovuto affrontarla (si riferisce ad Helena) di più, è una grandissima provocatrice. Mi sono schierata duramente all’interno della Casa perchè, invece di nominarmi per me come persona, ha messo in mezzo terze persone. Non le ha insultate, però ho trovato ciò di cattivo gusto. Forse, non sapeva a cosa attaccarsi"

E ancora:

"Ho sempre detto che Helena è una donna libera sotto ogni punto di vista, è una grandissima giocatrice. Anche se è un reality, bisogna giocare in maniera onesta e non provocando e facendo la furba. E’ buona, generosa… però, non ha giocato pulito"

Ilaria ha parlato poi di Lorenzo e Shaila con cui nella Casa era molto legata:

"Io li amo, li ho conosciuti dal giorno zero. Sono persone egocentriche, vivaci, che giocano ma alla luce del sole. Hanno esagerato con certi atteggiamenti ma sono ragazzi giovani e dopo sei mesi è normale… sono veri nel bene e nel male. Possono piacere o meno"

In merito ai finalisti, l'ex gieffina ha dichiarato

"Lorenzo sì, Jessica anche: lei è particolare, buona ma il fatto che sia uscita di sua spontanea volontà e poi rientrata… mah! Dai, tutto sommato meritato se la sono meritata entrambi. Chi vorrei sul podio? Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti."

La showgirl dopo cinque mesi nella Casa del Grande Fratello, sarebbe pronta a partire per L'Isola dei Famosi:

"Le mie priorità di vita, dopo cinque mesi pieni di GF, sono la mia famiglia, i miei figli e la mia casa. Spero di poter partecipare a qualche altro reality. L' Isola mi piacerebbe molto: già all’idea di buttarmi dall’elicottero, me la sto facendo sotto!"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .