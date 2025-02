Grande Fratello, Ilaria Galassi furia contro Helena: "Deficiente brasiliana, fatemi rientrare che la mando a vaff****!

News VIP

Ilaria Galassi, che ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello nella puntata del 3 febbraio scorso, sui social ha inveito contro Helena Prestes con cui aveva avuto un accesso scontro durante la sua permanenza nel reality show. L'ex gieffina ha forse avuto modo di vedere clip su Helena una volta fuori dalla Casa e oggi è ormai un fiume in piena contro la modella brasiliana.

Grande Fratello, Ilaria Galassi: "Helena prende in giro tutti"

In una chat room di Twitter, come riportato da Biccy, la Galassi ha persino richiesto di incontrare Helena così da poterla insultare, affermando di essersi trattenuta anche troppo durante la loro convivenza. L'ex ragazza di Non è la Rai, dopo che la modella brasiliana aveva fatto notare che forse aveva fatto una battuta fuori luogo quanto la Galassi aveva incontrato il figlio, si è scaraventata su Helena tirandole anche un calcio. Un gesto che è stato punito dal Grande Fratello con una nomination d'ufficio. Ecco cosa ha dichiarato Ilaria su Twitter.

“Se vince Helena il pubblico non capisce nulla. Volete farmi rientrare? Fatelo, almeno rientro un mese. Se voglio rientrare’ Guarda, solo per dare tre o quattro vaffan***o ad Helena, con tutto il cuore. Lo farei volentieri, perché mi sono trattenuta anche troppo, soprattutto da quello che vedo dall’esterno. Sono uscita, ma adesso potete pure chiedere di farmi rientrare. Se qualcosa si può fare, fate qualcosa. Io non ci posso credere che debba vincere Helena o Jessica. Perché Jessica ha avuto dei problemi, ma li abbiamo avuti tutti, ma lei si è studiata a tavolino varie situazioni già dal 16 settembre. Lei è una donna molto furba, io invece amo la lealtà e l’onestà. Mentre lei per quanto mi riguarda, per le mie percezioni, lei è molto furba, ma anche tanto."

La Galassi ha parlato anche di Lorenzo come un ragazzo sincero e onesto e per quanto riguarda la prima finalista, avrebbe voluto ci fosse Zeudi o Shaila:

Per me in finale devono esserci Zeudi e Shaila. Dite che vincerà un uomo? A me Tommaso non mi piace, lui lancia il sasso e nasconde una mano. […] Io voglio bene a Lollo, tanto, perché ha gli stessi occhi di mio figlio grande. Lui è un ragazzo molto cervellotico, complesso, con tante sfaccettature, ma onesto e sincero. Poi non è possibile che debbano mettere in discussione l’orientamento di una ragazza di 23 anni, quella deficiente brasiliana, che ha 34 anni, che è una donna vissuta che prende per il cul*“.

