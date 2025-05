Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez in crisi? La modella rivela come stanno le cose

News VIP

Che tra i due innamorati del GF, Helena Prestes e Javier Martinez ci sia aria di crisi? Ecco come la modella ha commentato i rumors!

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati due dei concorrenti più amati dell'attuale edizione del Grande Fratello: per mesi la modella brasiliana e il pallavolista argentino si sono dichiarati solo amici, ma nel corso delle ultime settimane, tra loro è esplosa la passione ed è nato un amore che ha fatto sognare molto i fan. Ora che il reality show di Canale 5 è terminato, però, sembra che tra i due ci sia aria di crisi. Ma sarà davvero così?

GF, Helena Prestes e Javier Martinez in crisi? Ecco la verità

Helena e Javier non hanno mai nascosto di essere molto innamorati e di voler rendere la loro relazione il punto di partenza per costruire una famiglia tutta loro. Questo sogno condiviso è stato confermato da entrambi gli ex gieffini nel corso di una delle ultime interviste a Chi, nelle quali la modella e Javier hanno rivelato di voler diventare prima o poi genitori.

In particolare, Javier ha ammesso di desiderare una casa tutta sua e una figlia, visto che per Helena lui ha tutte le carte in regola per essere il papà migliore del mondo: "Ho sempre voluto una famiglia solida e ora sento che potrei costruirla con Helena. Il mio futuro è con lei, mi vedo già in una casa piena d'amore, con amici, figli, musica, tutto".

Anche Helena ha dichiarato di voler un giorno diventare madre, anche alla luce della sua difficile infanzia, raccontata al GF: cresciuta in Brasile, in condizionni di povertà, Helena ha lottato fin da piccola insieme alle sue sorelle per costrursi una vita degna e piena d'amore. Nonostante i rapporti con sua madre non siano più ottimali, la modella non si è lasciata incattivire da questa situazione, restando sempre positiva e riconoscente per la vita che ha potuto vivere. Perché allora si vocifera che tra Helena e Javier ci sia aria di crisi? Tutto è partito da alcune segnalazioni.

GF, segnalazioni di una crisi per gli Helevier: ecco come stanno le cose

Nonostante siano entrambi personaggi pubblici, Helena e Javier sono anche persone molto riservate e condividono con i fan lo stretto necessario per renderli partecipi della loro vita, ma non in maniera eccessiva. Da alcuni utenti social tuttavia questo comportamento nasconderebbe qualcosa. E, infatti, molti fan su X hanno iniziato a pensare che tra i due possa esserci una certa distanza, forse dovuta anche a una "freddezza" nei comportamenti da parte di Helena.

Deianira Marrzano, esperta di gossip, ha condiviso sui social una segnalazione sugli Helevier che rivelerebbe appunto quanto segue: "Helena con Dayane Mello al circo e Javier nelle Marche, su X i fan di coppia notano freddezza in lei… Non parla mai della coppia a differenza di lui e non pubblica nulla di loro, neanche nelle igs e se lo fa… Le cancella subito dopo". Tuttavia, questa versione è stata contraddetta poco dopo da un'altra foto che svelerebbe invece che i due sono sempre più innamorati e uniti: uno scatto, infatti, mostrerebbe che i due indossano lo stesso anello, a testimonianza della loro vicinanza emotiva.

A commentare, indirettamente, i rumors su una loro crisi è stata proprio Helena Prestes, che ha voluto così lanciare una frecciatina a quanti insinuano che tra loro ci sia qualcosa che non va. Su X, infatti, la modella ha scritto: "Ho pensato, fammi postare una storia, perché mi manca mio Javi, poi o pensato perché devo postare se l’ho scritto su WhatsApp e posso parlare direttamente… Justin Bieber una volta a detto “you dont need no mention” because he IS the mention… mi manca mio orso".

