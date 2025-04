Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez: "La vita vera è una sfida, ma noi siamo ancora più uniti"

News VIP

I due ex amatissimi concorrenti del Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez, raccontano come procede la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati tra i concorrenti più amati dell'ultima edizione del Grande Fratello. Intervistati dal settimanale Chi, la modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno raccontato come procede la loro storia d'amore fuori dalla Casa, rivelando di essere sempre più innamorati.

Helena e Javier: la vita fuori dalla Casa del Gf

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Javier Martinez procede a gonfie vele. A distanza di un mese dalla finale del reality show, che ha visto trionfare a sorpresa Jessica Morlacchi, i due hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui hanno rivelato di essere ancora più uniti e innamorati. Il primo a prendere la parola è stato il bel pallavolista argentino, che ha raccontato come procede la loro relazione lontano dalle telecamere di Canale 5:

Siamo ancora più uniti. E io sono ancora più innamorato. Sì, è strano da dire, ma uscire da lì mi ha fatto sentire ancora più innamorato. E come se la fine di quella convivenza forzata mi avesse dato una conferma definitiva. Non che ne avessi bisogno, ma… ha presente quando qualcosa dentro di te fa clic? Ecco. La vita vera è una sfida. Lavoro, distanza, valigie sempre in giro. Ma ci siamo dentro insieme. Ho sempre voluto una famiglia vera, solida, e ora sento che potrei costruirla con Helena. Il mio futuro è con lei!

A fargli eco Helena, che durante la sua permanenza nella Casa ha sempre pensato che Javier potesse essere l’uomo giusto per lei. A proposito della loro storia, la discussa e amata finalista della 18esima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha rivelato qual è oggi il suo più grande sogno:

Sapevo che era lui quello giusto. Io l’ho sentito da subito anche in Casa, ora di più. Quando è la persona giusta, lo sai. Con lui è semplice, anche quando sembra tutto complicato. Le valigie sono sempre pronte, sì. Ma ci troviamo sempre. E anche nelle piccole cose ci somigliamo: cucinare, fare la spesa, guardare una serie. È in quelle cose lì che capisci se funziona davvero. Sogno una famiglia. Io sogno una casa tutta mia e una bambina.

Alessandro Zarino parla della rottura degli Shailenzo

Nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello sono nate diverse coppie nella Casa: Mariavittoria Minghetti con Tommaso Franchi, Yulia Bruschi con Luca Giglio, Helena Prestes con Javier Martinez, Alfonso D’Apice con Chiara Cainelli, Stefano Tediosi con Federica Petagna e Lorenzo Spolverato con Shaila Gatta, che però si sono lasciati a sorpresa durante il giorno della finale.

A commentare il triste epilogo degli Shailenzo ci ha pensato Alessandro Zarino. Ospite nel programma radiofonico Non succederà più, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza sulla sua relazione passata con Shaila. Dopo aver svelato alcuni dettagli inediti della loro rottura, il ragazzo ha espresso comprensione, ma non sorpresa, per il comportamento assunto dalla ballerina campana nella Casa più famosa d'Italia: "Non so perché abbia fatto così con Lorenzo, magari il percorso non è stato importante, non ha il desiderio di chiarire".

Zarino ha continuando lanciando una frecciatina alla sua ex e parlato della possibilità di un riavvicinamento tra Shaila e Spolverato: "Conoscendo il soggetto lasciare le persone così a caso quando lo dice la sua testa è tipico della vita vera, quello che ha fatto con me continua a farlo anche in giro a quanto pare [...] Non so se riusciranno a tornare insieme". L'ex velina di Striscia la Notizia deciderà di replicare?

