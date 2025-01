Grande Fratello, gli inquilini scioperano contro il ripescaggio: microfoni spenti e rifiuto di entrare nel confessionale

News VIP

La decisione del GF di ripescare alcuni degli ex concorrenti del reality ha scatenato uno sciopero tra gli gieffini, che si stanno rifiutando di accendere i microfoni durante le conversazioni e di entrare nel confessionale quando chiamati dagli autori.

L'ultima puntata del Grande Fratello è stata caratterizzata da un colpo di scena: il ripescaggio di 6 ex concorrenti che sono rientrati nella Casa. Una decisione che permetterà agli autori di rimescolare le carte del reality show e creare dinamiche che possano attirare il pubblico, ma che non è stata presa in maniera favorevole dagli altri inquilini. Molti di loro, infatti, hanno deciso di iniziare una sorta di sciopero, spegnendo i microfoni e rifiutando di entrare nel confessionale contro un provvedimento che giudicano ingiusto nei loro confronti.

GF, inquilini in sciopero contro il ripescaggio: microfoni spenti e rifiuto di entrare nel confessionale

Il rientro di 6 degli ex concorrenti non è stato accolto in maniera positiva da tutti gli inquilini della Casa. Grazie alla decisione del pubblico, attraverso un televoto flash, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Michael Castorino, Federica Petagna, Eva Grimaldi e Iago Garcia sono tornati di nuovo nella Casa più spiata d'Italia. Al momento, i 6 sono nel tugurio e solo nella puntata di giovedì 23 gennaio verranno decretati gli unici 4 che potranno effettivamente far ritorno nel gioco.

Questa decisione è stata accolta in maniera contrastante da molti degli attuali inquilini del GF: come mostrato nelle scorse ore, mentre alcuni dei gieffini come Luca Calvani, Stefania Orlando, Javier Martinez e Amanda Lecciso si sono recati presso il tugurio per salutare alcuni degli ex inquilini, come Iago (che ha manifestato una certa curiosità per Stefania) e Helena, altri hanno già tuonato contro questo rimescolamento delle carte.

Stefania Orlando e Pamela Petrarolo hanno riconosciuto l'importanza del ripescaggio, associandolo alla fine delle dinamiche nella Casa, che sono venute a mancare con l'uscita di Jessica e Helena, ma altri gieffini non sono dello stesso parere e hanno iniziato un vero e proprio sciopero. Tra essi ci sono Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, per citarne alcuni, che sempre più spesso decidono volontariamente di spegnere i microfoni, andando contro il regolamento della Casa e si sono rifiutati di entrare nel confessionale per parlare con gli autori.

GF, Lorenzo furioso per il rientro di Helena e Iago: "Me ne vado io"

Lorenzo Spolverato, in particolare, ha manifestato una certa rabbia nell'apprendere che tra i 6 ex inquilini che hanno avuto la possibilità del ripescaggio ci sono Helena Prestes e Iago Garcia. Sia con la modella che con l'attore spagnolo, il modello milanese ha avuto in passato non pochi screzi, ma non sarebbe questa la causa della sua opposizione al ripescaggio.

Poche ore dopo la diretta di lunedì 20 gennaio, infatti, Lorenzo si è lasciato andare a uno sfogo in cui non ha nascosto la sua delusione per quanto accaduto. A detta del modello, infatti, è ingiusta una decisione simile perché gli ex concorrenti hanno avuto la possibilità di documentarsi all'esterno su come il pubblico percepisce ciò che accade in Casa e sono venuti a conoscenza di dettagli importanti.

Inoltre, ha proseguito il gieffino, non trova giusto che chi ha deciso di ritirarsi, come Jessica Morlacchi, debba avere l'opportunità di ritornare in gioco:"E mi riferisco anche a Jessica. Che punizione è se poi ti danno l’opportunità di rientrare? Adesso mò pure io mi faccio far entrare un bigliettino, tanto il massimo della punizione qual è? Mi mettono in nomination o in tugurio. C’è poi da mettere in conto che questi qua conoscono tutto ciò che è successo fuori. Questo è un plus per loro. Per noi è un’incu***a soprattutto per chi ti è stato nemico. Non è giusto!".

