Grande Fratello, Shaila e Lorenzo contro il ripescaggio di Helena e Jessica: "Loro ora sanno tutto, non è giusto"

La decisione del pubblico di far rientrare in gioco gli ex concorrenti del Grande Fratello ha fatto storcere il naso a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che si sono lasciati andare a uno sfogo dopo la diretta.

Il Grande Fratello ha cercato di rimescolare le carte in tavola con il ripescaggio a sorpresa. La proposta della produzione di far rientrare in gioco alcuni ex volti del reality show, accettata dal pubblico di Canale 5, ha sconvolto e infastidito però parecchi concorrenti ancora in gioco come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Gli Shailenzo contro il ripescaggio degli ex concorrenti del Gf

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 20 gennaio 2025 su Canale 5, sei ex concorrenti sono rientrati nella Casa. Si tratta di Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Federica Petagna, Eva Grimaldi, Michael Castorino e Iago Garcia. Solo quattro di loro, però, torneranno ad essere concorrenti ufficiali nella prossima diretta.

La scelta del pubblico di far rientrare in gioco i concorrenti che erano stati precedentemente eliminati o si erano ritirati dal gioco non è per niente piaciuta a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Destabilizzati e ancora increduli, i due innamorati si sono lasciati andare a uno sfogo subito dopo la diretta in cui non hanno nascosto il loro dissenso. La prima a prendere la parola è stata l'ex velina di Striscia la Notizia:

Che gli ex concorrenti possano rientrare non la trovo una cosa bizzarra, mi fa pensare che persone che hanno ricevuto punizioni o che si sono ritirati possono avere l’opportunità di rientrare. E mi riferisco anche a Jessica. Che punizione è se poi ti danno l’opportunità di rientrare? Adesso mò pure io mi faccio far entrare un bigliettino, tanto il massimo della punizione qual è? Mi mettono in nomination o in tugurio. C’è poi da mettere in conto che questi qua conoscono tutto ciò che è successo fuori. Questo è un plus per loro. Per noi è un’incu***a soprattutto per chi ti è stato nemico. Non è giusto!

A farle eco Spolverato, che dovrà ri-condividere la Casa con personaggi come Helena e Iago: "Certo, è un plus per loro, sono avvantaggiati e non è giusto. Sanno come muoversi". A quanto pare, dopo l'uscita di scena di Helena e Jessica, le dinamiche iniziavano a scarseggiare e, per evitare di continuare a parlare solo delle liti tra gli Shailenzo, gli autori hanno cercato una espediente.

Il duro sfogo di Luca Calvani

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, però, non sono stati gli unici ad aver mostrato delle perplessità sul ripescaggio degli ex concorrenti del Grande Fratello. Anche Luca Calvani si è lasciato andare a uno sfogo dopo la diretta in cui si è detto contrario al ritorno di Jessica Morlacchi.

"Lei si è sottratta, una che si ritira, si ritira!" ha sbottato Luca criticando la scelta di Jessica di essersi voluta rimettere in gioco dopo aver deciso lei stessa di abbandonare il reality show "Chi si è ritirato non può rientrare, altrimenti ci saremmo ritirati tutti, stavamo a casa a leggerci il giornale, e poi tornavamo belli freschi. A L’Isola dei Famosi se ti ritiri non torni neanche in studio a dire bravo agli altri in gioco".

Ad ogni modo, i sei ex concorrenti sono al televoto e solo quattro di loro verranno reintegrati nel gruppo. Chi, tra Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Federica Petagna, Eva Grimaldi, Michael Castorino e Iago Garcia, varcherà la famosa porta rossa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda giovedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5.

