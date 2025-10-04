TGCom24
Grande Fratello, Edoardo Tavassi: "Ho partecipato ai casting di Pechino Express, ma c’è qualcuno che non mi vuole"

Eleonora Gasparini

Edoardo Tavassi rompe il silenzio e svela un curioso retroscena legato alla sua mancata partecipazione a Pechino Express: ecco la verità dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello, Edoardo Tavassi: "Ho partecipato ai casting di Pechino Express, ma c’è qualcuno che non mi vuole"

Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione Vip del Grande Fratello. Ospite dell'ultima puntata di Casa Lollo, l'ex simpatico concorrente ha parlato della sua storia d'amore con Micol Incorvaia e svelato un retroscena inedito sui casting di Pechino Express.

Il retroscena di Tavassi sui casting di Pechino Express

Fervono i preparativi per la seconda puntata del nuovo Grande Fratello condotto da Simona Ventura, che andrà in onda lunedì 6 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, un ex amato concorrente della settima edizione Vip del reality show condotto da Alfonso Signorini ha rilasciato un'intervista in cui si è lasciato andare a delle confessioni davvero inaspettate.

Stiamo parlando del romano Edoardo Tavassi che, intervistato da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, ha ricordato la sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia e rivelato di non essere riuscito a entrare nel cast di Pechino Express. "Ho provato più volte a presentarmi ai casting, ma c’è qualcuno che non mi vuole lì. Chissà, magari un giorno ci riuscirò, perché è un’esperienza che mi piacerebbe tantissimo fare".

Stando alle ultime indiscrezioni, Tavassi avrebbe tentato di partecipare all'adventure game condotto da Costantino Della Gherardescapresentandosi ai casting ogni volta con una persona diversa: prima con la sorella Guendalina, poi insieme alla sua migliore amica Federica Zacchia e infine con la sua fidanzata Micol Incorvaia.

Edoardo e Micol sempre più innamorati dopo il Gf Vip

Dopo aver raccontato un curioso aneddoto legato a Pechino Express, Edoardo Tavassi ha parlato della sua storia d'amore con Micol Incorvaia che prosegue a gonfie vele. Per chi non lo sapesse, i due si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello e da lì non si sono più lasciati. Ospite a Casa Lollo, l'ex amato e simpatico gieffino ha colto l'occasione anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, criticando il noto "fan-service":

Oggi sia io che lei stiamo facendo di tutto per costruirci una stabilità economica. Matrimonio e figli? Certo che ci pensiamo, ma vogliamo arrivarci preparati e con basi solide [...] Se una persona non posta una storia sui social con la propria fidanzata non significa che non stiano più insieme. Bisogna smetterla di pensare che le coppie vivano solo di contenuti per Instagram.

Eleonora Gasparini
