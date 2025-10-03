Grande Fratello, Shaila Gatta e il “no” a Tale e Quale Show: "Ho studiato tanto, ma non è andata. Sogno Amici"

News VIP

La ballerina romana, Shaila Gatta, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha confessato il sogno di tornare ad Amici e il desiderio di Ballando con le Stelle.

L'abbiamo conosciuta come ballerina, velina e tra le protagoniste più amate dell'ultima edizione del Grande Fratello. Oggi Shaila Gatta si racconta sui social e condivide un momento di vita professionale fatto di attese, speranze e… rifiuti.

Shaila Gatta: l'ex velina racconta il no a Tale e Quale Show

Rispondendo alle domande dei suoi follower, l’ex gieffina ha parlato del provino per Tale e Quale Show, programma per il quale si era preparata con grande impegno.

"Recentemente ho fatto il provino per Tale e Quale, era andato anche bene, ho ricevuto tanti complimenti e avevo studiato tanto. Eppure non è andato", ha spiegto la ballerina romana parlando con i suoi follower

Una delusione che non l’ha abbattuta, anzi. Shaila ha trasformato quel “no” in una lezione di resilienza:

"Questo non significa che quella mia occasione non ci sarà mai. Semplicemente tutto quello che non viene non deve essere mai preso come una squalifica, bensì come una prova per capire se siamo adatti a combattere con noi stessi, continuare a studiare e lottare piuttosto che mollare"

Con la grinta che la contraddistingue, aggiunge:

"Tante volte i no mi hanno fatto molto più bene perché mi hanno fatto capire quanto fossi caz*uta nel volermi prendere e riprendere il mio posto nel mondo"

I sogni nel cassetto: Amici e Ballando con le Stelle

Nonostante le porte chiuse, Shaila non smette di sognare. Nel cuore conserva il desiderio di tornare ad Amici, il talent che l’ha lanciata, e non nasconde la passione per un altro show amatissimo: Ballando con le Stelle.

"È uno dei programmi che più adoro in televisione – racconta – ma so che non accadrà mai. Io so ballare, quindi non mi prenderanno mai, secondo me non mi vogliono perché sarebbe vincere facile. Oppure no, chi lo sa…"

Ironica e autoironica, Shaila sa bene che proprio la sua preparazione da ballerina potrebbe rappresentare un ostacolo: "Per me, essendo ballerina, è molto più difficile andare a Ballando con le Stelle"