Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Ad Alfonso Signorini devo molto. Garibaldi? Lo vedo quando ho un po' di tempo libero"

In un’esclusiva intervista per SuperGuida TV, l'ex gieffina ora opinionista del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, ha parlato della sua nuova sperienza televisiva e del rapporto che ha instaurato con il conduttore Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Alfonso Signorini? Gli voglio bene, è importante mantenere il proprio punto di vista e non avere timore di esprimere il proprio pensiero"

L'attrice romana ha recentemente calcato il red carpet del Festival del Cinema di Roma in veste di ambasciatrice della resilienza sociale, premiata con il prestigioso Premio Sorriso Diverso.

Beatrice ha parlato della sua esperienza come opinionista e del rapporto che ha instaurato con il conduttore Alfonso Signorini, a cui si è detta molto legata:

“Ad Alfonso devo molto, gli voglio bene e lo stimo molto come conduttore. Allo stesso tempo, è importante mantenere il proprio punto di vista e non avere timore di esprimere il proprio pensiero. Non mancano certo gli scambi di opinione, che considero costruttivi, e questo è proprio uno dei motivi per cui siamo lì”.

Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello l'attenzione si è concentrata su Shaila, coinvolta in una relazione prima con Javier e poi con Lorenzo, che ha suscitato molta curiosità tra il pubblico. A tal proposito, Beatrice ha commentato con un tono enigmatico:

“La mia opinione su Shaila l’ho espressa già quattro o cinque settimane fa. Tutto continua ad avere un senso da allora, tutto torna.”

Beatrice Luzzi: "Con Giuseppe Garibaldi ci vediamo ogni tanto"

Beatrice ha poi chiarito il suo legame con Giuseppe Garibaldi, con cui aveva recentemente condiviso uno scatto sui social, specificando:

“Giuseppe è a Roma per studiare, quindi ci vediamo ogni tanto. Mi fa piacere seguirlo, dargli qualche buon consiglio e, quando posso ritagliarmi un po’ di tempo, ci incontriamo.”

Come testimonial della resilienza sociale, la Luzzi ha spiegato il valore che attribuisce a questo impegno:

“Rappresentare la resilienza sociale è una responsabilità importante. Al di là del Grande Fratello, credo che anche la mia carriera abbia incluso molte attività, spesso di volontariato, finalizzate a promuovere la coesione sociale. Contribuire alla costruzione di una cultura collettiva e di una società basata su valori condivisi è, per me, una missione. Il premio non è solo un riconoscimento formale, ma contiene significati profondi, e sono onorata di averlo ricevuto.”

Riguardo al mondo della recitazione, Beatrice ha escluso un ritorno alle scene, spiegando che attualmente sente di trovare maggiore soddisfazione nell'esprimere il proprio punto di vista e nel condividere le sue idee:

“Recitare è un capitolo chiuso dal punto di vista sentimentale. Oggi mi sento più gratificata a trasmettere i miei pensieri e le mie emozioni. Se dovesse arrivare un progetto che segue la linea dell’impegno sociale, lo considererei volentieri.”

La Luzzi nel suo ruolo da opioninista, è stato spesso criticata per i suoi giudizi e anche per le condoglianze fatte all'ex suocera che hanno suscitato molte polemiche. In merito a questo, ha dichiarato:

“È una cosa molto strana. Spesso rimango sorpresa perché le cose che dico mi sembrano semplici e condivisibili, eppure mi rendo conto che in molti casi finiscono per dividere le opinioni. Alla lunga, però, il tempo tende a darmi ragione. I social a volte mi mostrano solo cose positive, anche se so che esistono anche voci diverse, come quelle delle amiche di Pomeriggio 5, ma del resto non so molto di ciò che viene detto su di me.”

