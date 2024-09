Grande Fratello, le condoglianze anticipate di Beatrice Luzzi verso la suocera hanno scatenato polemiche e indignazione

Gossip TV

In chiusura della quarta puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 26 settembre, le parole di Beatrice Luzzi hanno creato un putiferio sul web.

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha rivolto un saluto commosso alla sua ex suocera, la madre dell’ex marito Alessandro Cisilin, accennando al fatto che la donna, presumibilmente malata da tempo, fosse vicina alla fine.

Grande Fratello, le condoglianze anticipate di Beatrice Luzzi considerate inopportune e fuori luogo

Le sue parole, espresse in diretta televisiva, sono state:

“Voglio salutare la mia ex suocera che ci sta lasciando. Nelle prossime ore se ne andrà, e non potendo esserci di persona per darle l’ultimo saluto, lo faccio da qui. Ciao Laura"

La pagina Il Grande Flagello ha diffuso il video del momento, e il web ha reagito con sconcerto. Molti utenti hanno espresso critiche, descrivendo il gesto come "imbarazzante" e "di cattivo gusto".

"Nuove frontiere del lutto in tv: le condoglianze anticipate in diretta "Se ne andrà in queste ore, ciao Laura"

Alcuni hanno sottolineato che il messaggio, nonostante la gravità del tema, sembrava fuori luogo, in un contesto televisivo leggero come quello del Grande Fratello. "Che squallore" si legge su Twitter, "Un momento così intimo violato dalla tv spazzatura. Poteva evitare, se ci tieni ci vai, non saluti una moribonda in diretta TV. Che schifo." e ancora: "Io non ci posso credere al degrado che stiamo assistendo", "Che schifo".

La Luzzi, in veste di opinionista sta decisamente creando un certo scompiglio e divide il pubblico. Il suo discorso su Shaila Gatta ha suscitato tantissime polemiche e sono intervenute anche ex vippone che hanno molto criticato le parole dell'attrice romana, compresa la sua collega Cesara Buonamici che ha detto la sua nel corso dell'ultima puntata del reality. Queste la parole dell'ex gieffifna su Shaila e i suoi comportamenti nella Casa:

"Provocare apertamente significa sostanzialmente usare questi ragazzi con cui sicuramente si trova bene. Usa questi ragazzi come se fossero degli strumenti per esprimere il suo narcisismo. Finché lo fai in discoteca ok, ma tu lo stai facendo in un luogo dove queste persone non possono andare via. Loro non sono liberi di rispondere come farebbero normalmente. Bisogna pensare che la propria libertà in quel contesto va rimodulata".

Dopo varie repliche, tra cui quella di Stefania Orlando, Miriana Trevisan e Myrta Merlino, Beatrice ha voluto fare alcune precisazioni sul suo discorso cercando di stemperare le polemiche (senza molto successo):

"Avevo premesso che si parla di una Casa dove si vive 24 ore su 24 come una grande famiglia per giornate, settimane e mesi sotto gli occhi delle telecamere di gente di tutti i tipi che guarda, e questo non è un piccolo dettaglio. Perché un conto è che uno si prende delle libertà a casa propria, o in una discoteca o magari in un locale e quindi le persone a cui queste libertà sono rivolte hanno la possibilità di accoglierle, approfondirle o invece rifiutarle". Il concetto che io ho espresso è che la libertà della donna finisce laddove comincia quella dell'uomo. E soprattutto anche la sua dignità. Quindi stiamo parlando del rispetto che si vuole per le donne e il rispetto che noi donne dobbiamo agli uomini. Strusciarsi in quel modo sopra a un uomo, il quale data la situazione in cui sta non può reagire liberamente e magari poi il pomeriggio prima strusciarsi su un altro e la mattina dopo preannunciare di strusciarsi su un terzo, secondo me non è prettamente libertà", ha proseguito per poi concludere: "Io questa la chiamerei piuttosto mancanza di rispetto, un po' per se stessi, un po' per l'uomo che diventa in questo modo oggetto. Questa è la mia riflessione. Se noi donne pretendiamo rispetto per noi, secondo me dobbiamo darlo anche agli uomini"

