Grande Fratello, Alfonso D’Apice reagisce così all’ingresso della ex Federica Petagna: che frecciatina!

Mentre in diretta su Canale 5 Federica Petagna faceva il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice reagisce così alla notizia. Cosa ha scritto sui social il volto di Temptation Island.

Nella casa del Grande Fratello ha fatto il suo ingresso Federica Petagna, volto dell’ultima edizione di Temptation Island, dopo la rottura con lo storico fidanzato Alfonso D’Apice che non ha preso benissimo la decisione di mettere fine alla lunga storia d’amore dopo il reality show condotto da Filippo Bisciglia. Proprio il partenopeo, contemporaneamente all’ingresso di Federica nella casa più spiata d’Italia, ha pubblicato una Ig Stories che sembra essere una chiara frecciatina velenosa. Ecco cosa ha scritto.

Grande Fratello, arriva anche Federica Petagna

Alfonso Signorini nutre un vero e proprio debole per i concorrenti di Temptation Island e orami questo è chiaro un po’ a tutti. Il presentatore avrebbe puntato tutto su Lino Giuliano, protagonista di un triangolo incandescente che ancora oggi fa parlare sui social con nuovi risvolti piccanti e frecciatine al vetriolo, peccato che lui si sia autoeliminato meritando la squalifica prima di entrare in casa. Al Grande Fratello, tuttavia, un’altra protagonista del reality show condotto da Filippi Bisciglia ha trovato il suo posto: stiamo parlando di Federica Petagna. La ventenne partenopea ha preso parte a Temptation Island insieme al fidanzato Alfonso D’Apice ma nel suo viaggio dei sentimenti si è resa conto di non essere più innamorata, complice la gelosia e ossessione del suo ex fidanzato nei suoi confronti, che non le sembrava affatto migliorata come da lui affermato al falò. Dopo un confronto emozionante, infatti, Federica si è rifiutata di tornare a casa con Alfonso e si è trasferita dai suoi genitori, avvertendo il distacco definitivo che ha portato ad una rottura non del tutto accettata dal suo ex fidanzato.

Nello studio di Uomini e Donne, poi, i due si sono incontrati ancora e D’Apice non ha saputo nascondere la sua commozione nel rivedere Petagna, la quale ha cercato invece di mantenere la posizione spiegando perché ha preferito chiudere un rapporto lungo quasi nove anni. Federica, poi, ha anche ammesso di essere in contatto con il tentatore Stefano che all’interno del programma di Canale 5 l’aveva particolarmente colpita, e questo ha fatto andare su tutte le furie Alfonso, che non sembra aver apprezzato neppure l’ingresso della giovane nella casa del Grande Fratello.

GF, Alfonso lancia una bella frecciatina a Federica!

Ormai, grazie a diverse segnalazioni, era di dominio pubblico la notizia che Federica sarebbe entrare a fare parte del cast del Grande Fratello dopo Temptation Island. Molti telespettatori, ad onor del vero, avevano immediatamente notato una certa propensione della Petagna per il piccolo schermo, certi che alla fine avrebbe approfittato dell’occasione per cercare di farsi conoscere in tv, e l’intuizione si è rivelata giusta. Nulla da criticarle, del resto è bella e giovane e ha l’opportunità di seguire un’altra strada, alternativa alla sua carriera di estetista, dunque perché non approfittarne. Ma non tutti la pensano così, compreso il suo ex fidanzato Alfonso che, a pochi minuti dall’ingresso di Federica nella casa del GF, ha pubblicato una IG stories dove si mostra sdraiato ad aspettare, corredata dalle emoticons delle maschere e da una particolare canzone di Geolier che recita:

“Non parlo, non vedo, se sento non dico, non vado dicendo sciocchezze in giro, Non sento cosa dicono, non conosco nemici che sono piccoli in un mirino. Macchine di lusso ma povere di anima, sono lunatico. Sono tornato parlo contando, contando condanne, mangiando, mangiando ti viene più fame”.

Insomma è abbastanza plausibile pensare che questa sia una bella frecciatina ai danni di Federica, dal momento che la ragazza sembra essersi preoccupata maggiormente di poter tornare in televisione il prima possibile, che di cercare di recuperare una lunga e importante storia d’amore. È vero anche che, bisogna considerare, queste sono le idee di un uomo ferito e ancora preso dal rapporto, dunque che ognuno si faccia la propria idea osservando Federica.

