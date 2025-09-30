Domenica In, Teo Mammuccari già ridimensionato in puntata? Sparisce il Tabellone

News VIP

Teo Mammuccari già ridimensionato a Domenica In? Sparisce il Tabellone, ecco perché e la reazione del pubblico.

Domenica In è tornato su Rai 1 con tante novità, tra cui la presenza di Teo Mammuccari. Personaggi di spicco del gossip dopo la disastrosa intervista a Belve dello scorso anno, il presentatore sembra aver già deluso qualcuno dato che è stato tolto dal suo momento quiz con il pubblico il tanto pubblicizzato Tabellone.

Domenica In, sparisce il Tabellone di Teo Mammuccari

La gestazione della nuova stagione di Domenica In è stata decisamente travagliata, tra conferme e ritiri dell’ultimo minuto e qualche polemica che ha infiammato il pubblico fedele allo show domenicale di Rai 1. Tra le novità di questo anno c’è senza dubbio la presenza di Teo Mammuccari al quale è stato affidato un gioco con il pubblico, dedicato ai cinquant’anni di Domenica In, come ha raccontato Mara Venier presentando la nuova stagione. Così, nella prima puntata, Mammuccari si è lanciato in questo quiz con il pubblico, un momento dedicato proprio all’anima del programma ovvero lo spettatore fedele, insieme al suo Tabellone.

Già dalla puntata successiva, tuttavia, Mammuccari è apparso sullo schermo senza questo oggetto di scena e si è limitato ad una breve interazione telefonica con il pubblico, insomma in poche parole Teo è già stato ridimensionato. Ma cosa è successo? La Rai ha diramato un comunicato ufficiale riguardo l’accaduto mentre il pubblico, che crede poco nel presentatore dopo il caos scatenato lo scorso anno nello studio di Belve, è pronto a scommettere che vedremo Mammuccari ancora per poco su Rai 1.

Domenica In, il comunicato sul Tabellone di Mammuccari

Neppure il tempo di far divertire il pubblico di Domenica In con il Tabellone e Mara Venier in qualità di valletta eccezionale per girarne le caselle, che la Rai ha deciso di limitare il tempo dedicato al quiz del presentatore e togliere il tabellone. La decisione è stata spiegata in un comunicato ufficiale, che riporta:

“Si comunica che a decorrere dalla puntata di Domenica In del 28 settembre 2025 è sospesa la realizzazione del concorso denominato Il Tabellone. Nel corso di detta puntata sarà comunque realizzata un’interazione con i concorrenti da casa che se lo vorranno potranno giocare con il conduttore del gioco senza che vi sia in palio alcun premio. Sarà cura della Rai rendere noto tempestivamente se a decorrere dalla puntata di Domenica In del 12 ottobre 2025 sarà realizzato il concorso a premi denominato Il Gioco Telefonico Di Domenica In di cui alla scheda allegata alle presenti condizioni generali di partecipazione“.

Insomma, sembra che Teo abbia già pestato i piedi a qualcuno in casa Rai dato che i vertici di Viale Mazzini si sono sbrigati a ridimensionarlo senza se e senza ma. Intanto, ovviamente, esplode il pubblico con meme e vignette sui social, riprese proprio dalle sue parole nello studio di Francesca Fanganini, che questo anno intervista anche Belen Rodriguez.