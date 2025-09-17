Mara Venier racconta la sua nuova Domenica In: "Avevo voglia di fare qualcosa di diverso"

News VIP

Domenica In, ecco la nuova squadra di Mara Venier: con lei Mammucari, Miccio e Cerno.

Un ritorno che sa di tradizione, ma anche di cambiamento. Domenica 21 settembre partirà la nuova edizione di Domenica In e al timone ci sarà, ancora una volta, Mara Venier, volto amatissimo del pomeriggio televisivo italiano. Ma quest’anno la conduttrice non sarà sola: al suo fianco tre figure molto diverse tra loro – Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno – chiamati ad affiancarla in un’edizione che promette novità e sperimentazioni.

Domenica In: un debutto nel segno di Pippo Baudo

A raccontare lo spirito di questa nuova avventura è stata la stessa Venier, intervistata dall’ANSA, che ha spiegato come la decisione di modificare la formula non sia stata un semplice vezzo creativo, ma una scelta ben precisa: "Cambiare formula è stata un'esigenza posta dal mio direttore Angelo Mellone, ma anche mia. Avevo voglia di fare qualcosa di diverso: gli ospiti vanno ovunque, ho intervistato praticamente tutti"

Il pomeriggio domenicale di Rai1 sarà dunque arricchito da contenuti più variegati, con spazi dedicati all’attualità, al gioco e ai sentimenti.

Tommaso Cerno avrà il compito di guidare il pubblico nei temi caldi della settimana: "Prenderemo spunto dal fatto della settimana: penso al caso Bova, ai ricatti sessisti, alla tragedia di questo ragazzo di 14 anni che si è tolto la vita, una vicenda che mi ha colpito tantissimo"

Teo Mammucari, invece, si cimenterà in un ritorno che strizza l’occhio al passato, con un nuovo Cruciverbone: "Rifaremo il gioco telefonico: riesumeremo il cruciverba, inventato da Boncompagni, rinnovandolo e dedicandolo ai 50 anni del programma. Io sarò la sua valletta e girerò le caselle".

Infine Enzo Miccio porterà sullo schermo un tocco di romanticismo e umanità: "porterà storie d'amore di gente comune: in tanti me lo chiedevano, da tempo"

La prima puntata sarà segnata da un ricordo speciale, quello dedicato a Pippo Baudo, colonna portante della televisione italiana e legato da un rapporto profondo con la stessa Venier: "Mi sembra doveroso, per il legame profondo che avevo con lui e anche per il pubblico"

Non mancano, però, chiarimenti e puntualizzazioni. Su Katia Ricciarelli, Mara ha spiegato con schiettezza: "Voglio molto bene a Katia, l'ho accompagnata alla camera ardente. Non sono dispiaciuta per il fatto che sia andata a Verissimo, ma per le cose che ha detto. Pippo non avrebbe voluto tutto questo"

E ancora, sulla storica compagna di Baudo, Dina Minna: "Ho un grande affetto per Dina che è stata accanto a Pippo per 36 anni, trovo che si meriti tutto. Non sono neanche d'accordo sul fatto che lo avesse isolato da tutti: chiamavo Dina e lui mi richiamava"

Infine, Mara ha voluto fare chiarezza anche sulla mancata presenza di Gabriele Corsi in questa nuova edizione del programma, confermando che non c’è stato alcun vero scontro: "Non ho mai incontrato queste persone, le trattative le ha portate avanti il direttore. Con Corsi c'è stata solo una telefonata in cui abbiamo parlato dell'ipotesi di un gioco musicale. Poi Gabriele ha deciso di non accettare Domenica In"