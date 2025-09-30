TGCom24
Belve, Anticipazioni: Belen Rodriguez fa marcia indietro e accetta l'ospitata
Belve, Anticipazioni: Belen Rodriguez fa marcia indietro e accetta l'ospitata

Irene Sangermano

Belen Rodriguez ospite della nuova stagione di Belve, la bella argentina si lascerà intervistare da Francesca Fagnani.

Belve, Anticipazioni: Belen Rodriguez fa marcia indietro e accetta l'ospitata

Nonostante le precedenti dichiarazioni sul format, Belen Rodriguez ha cambiato idea e ha deciso di lasciarsi intervistare da Francesca Fagnani a Belve. Ecco l’anticipazione.

Belve, Belen Rodriguez ospite della nuova stagione

Sta per tornare Belve, l’acclamato programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2 con le sue interviste graffianti e tanti protagonisti di primo piano. La giornalista romana sa sempre dove pescare i suoi intervistati e ha fatto ben già due colpacci, che presto saranno confermati anche dai diretti intervistati dopo la presentazione ufficiale della nuova stagione del programma. Ma c’è una grande protagonista del gossip italiano che Fagnani non ha mai convinto a parlare nel suo programma ovvero Belen Rodriguez.

La bella argentina, anzi, più volte ha criticato apertamente questo format ammettendo di trovarlo quasi crudele nei confronti degli ospiti e confessando la sua intenzione di tenersi più lontano possibile dalla Fagnani. Un colpo duro per la giornalista dato che Belen è molto amata dal pubblico, fa share con una facilità imbarazzante ma, soprattutto, ha veramente tanto da dire sulla sua carriera e sulla sua vita privata, spesso oggetto delle prime pagine dei giornali di cronaca rosa. Mentre torna al centro dell’attenzione per aver sbottato contro i paparazzi, Belen fa marcia indietro e ci ripensa: questo anno sarà a Belve. Ecco i dettagli sull’anticipazione.

Belve, Belen accetta l’invito di Francesca Fagnani

Non è un mistero che da anni Francesca Fagnani vorrebbe intervistare Belen Rodriguez a Belve, del resto come lasciarsi scappare la regina del gossip italiano che ha sicuramente tanto da raccontare e rivelare. Belen, tuttavia, si è sempre espressa negativamente sul format e sembrava assolutamente risoluta a non accettare mai l’invito di Fagnani, almeno fino a questo momento.

“Alla fine Belen ha ceduto al lungo, lunghissimo, corteggiamento di Francesca Fagnani… La showgirl argentina è pronta ad affrontare l’arena di Belve”.

Si legge su Vanity Fair che ha dato questa indiscrezione come per certa. Da parte di Belen al momento nessuna conferma, ma è vero che gli ospiti di Belve non possono sbandierare ai quattro venti che saranno nella nuova edizione fino all’approssimarsi della messa in onda su Rai 2.

Irene Sangermano
