Belen Rodriguez verso Sanremo Giovani? Spunta un retroscena

Mentre si discute dei rumors di una lite tra Belen Rodriguez e Barbara D'Urso nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, spunta un retroscena sulla showgirl argentina: la troveremo a Sanremo Giovani!

Belen Rodriguez potrebbe condurre Sanremo Giovani? Questo è il retroscena diffuso da Fanpage.it nelle precedenti ore. La showgirl e modella argentina, dopo essere finita al centro dei rumors per una certa freddezza con Barbara D'Urso nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle, è ora nella lista di papabili conduttori del format dei giovani talenti del Festival di Sanremo.

Sanremo Giovani, a condurre ci sarà Belen Rodriguez?

Mentre la sua relazione con la sorella Cecilia Rodriguez sembra essersi risanata, dal punto di vista lavorativo per Belen Rodriguez non è stato un periodo semplice. A inizio settembre è giunta la notizia della cancellazione di uno dei programmi che avrebbe dovuto condurre e dopo la sua partecipazione come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle si è diffuso un rumor di una certa freddezza con Barbara D'Urso, con la quale non ci sarebbe stato neppure un semplice saluto. Il loro rapporto non è mai stato scevro di frecciatine e polemiche e non sono mancate le occasioni in cui Belen Rodriguez non ha fatto mistero di non sopportare il modo di fare televisione di Barbara D'Urso.

Ma a scatenare una certa polemica sarebbero anche i costi del programma radiofonico che Belen Rodriguez ha iniziato a condurre da settembre su Radio 2 Matti da legare: "Guadagnerebbe il doppio della media di una normale conduttrice per singola puntata" riporterebbe un'indiscrezione di Fanpage. Questo dettaglio e anche alcuni trattamenti "privilegiati" verso la showgirl argentina, che si collegherebbe direttamente da Milano e solo per qualche intervento a settimana, hanno spinto molti a pensare che i vertici Rai non vedano di buon occhio Belen Rodriguez. A ciò si aggiungerebbe anche l'assenza di "grandi frutti" auspicati con l'arrivo di Belen nel programma.

Invece, sempre da Fanpage.it arriva un retroscena molto diverso: pare che i vertici Rai vogliano affidare a Belen Rodriguez la conduzione di Sanremo Giovani!

Belen Rodriguez condurrà Sanremo Giovani? L'indiscrezione

Secondo quanto riporta il portale di informazioni, "pare infatti che ai vertici qualcuno si impegnerà a convincere il direttore artistico Carlo Conti su questa scelta, magari come parte di una cast corale". Anche Adnkronos ha aggiornato sul nuovo format che verrà applicato per Sanremo Giovani: 24 artisti si sfideranno per un posto tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026. Le prime fasi di Sanremo Giovani andranno in onda per quattro puntate in seconda serata su Rai2. Le date sono l'11, 18 e 25 novembre e il 2 dicembre. La semifinale sarà a 12 concorrenti e avverrà il 9 dicembre su Rai 2 e infine la finale il 14 dicembre 2025.

Alla conduzione, secondo Adnkronos, ci sarebbe Gianluca Gazzoli, ma secondo Fanpage: "nell'ottica di far parte di una costruzione generale, il nome di Belén Rodriguez potrebbe quindi essere affiancato a quello di Gazzoli per una conduzione a due, così da riavvicinare la conduttrice, se pure da un palco secondario, a quel festival che l'aveva definitivamente lanciata 15 anni fa".