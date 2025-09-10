TGCom24
Home | VIP | News | Belen Rodriguez, pessime notizie: cancellato uno dei programmi della presentatrice argentina
News VIP

Belen Rodriguez, pessime notizie: cancellato uno dei programmi della presentatrice argentina

Irene Sangermano

Doccia fredda per Belen Rodriguez che perde uno dei suoi programmi targati Warner Bors. Discovery.

Belen Rodriguez, pessime notizie: cancellato uno dei programmi della presentatrice argentina

Doccia fredda per Belen Rodriguez. La presentatrice argentina costretta a rinunciare ad uno dei suoi programmi targati Warner Bros. Discovery, ovvero Amore alla Prova su Real Time.

Belen Rodriguez perde uno dei suoi programmi

Il ritorno in televisione di Belen Rodriguez, dopo il periodo difficile a livello personale che ha superato con grande coraggio e brillante determinazione, è stato accolto con grande calore dai telespettatori. La presentatrice argentina, infatti, piace molto al pubblico nonostante sia spesso e volentieri al centro delle polemiche e dei gossip, come quello che riguarda la lite bruttissima con la sorella Cecilia Rodriguez, con la quale forse stavolta ha chiarito per sempre. Questo anno, tuttavia, Belen dovrà rinunciare ad uno dei suoi programmi targati Warner Bros. Discovery, almeno stando alle anticipazioni lanciate da Giuseppe Candela.

“Non tornerà in onda su RealTime il suo programma Amore alla prova, anche se da Discovery non escludono novità nei prossimi mesi”.

Insomma, Amore alla Prova è stato momentaneamente cancellato dalla programmazione di Real Time. A Belen rimane comunque lo show comincio Only Fun, condotto su Nove insieme al duo dei Pampers, che lo scorso anno ha totalizzato un discreto share. Ma non è tutto. Sembra che anche la Rai sia interessata alla presentatrice argentina.

Belen Rodriguez presto in Rai?

Grande protagonista della cronaca rosa ma anche conduttrice molto amata, Belen Rodriguez è tornata sul piccolo schermo ma questa volta ha scelto di modulare il suo impegno televisivo, adattandolo alle sue nuove necessità tra vita privata e quella di imprenditrice. Questo anno Belen perde Amore alla Prova ma rimane ancorata a Only Fun in onda su Nove, anche se Candela fa presente che anche i vertici di Viale Mazzini sarebbero più che interessati ad averla nella loro scuderia.

Rodriguez apparirà prossimamente su Rai 1 come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, e noi già immaginiamo lo share stellare che quella puntata raccoglierà dato che dove c’è lei c’è pubblico. Ma non è solo questo l’impegno che la Rai vorrebbe da Belen, dato che sembra che ci si stia muovendo per offrirle la conduzione di un nuovo format con un impegno a lungo raggio. Certo in questo modo Rodriguez incontrerebbe nella stessa rete l’ex marito Stefano De Martino, che è conduttore di Affari Tuoi e Stasera tutto è Possibile, nonché nuovo volto di punta della rete nazionale.

Irene Sangermano
