Belen Rodriguez pubblica la prima (dolcissima) foto con la nipotina Clara Isabel

Irene Sangermano

Belen Rodriguez è una zia innamorata! La presentatrice argentina pubblica la prima foto con Clara Isabel, figlia della sorella minore Cecilia.

Belen Rodriguezinnamorata follemente” della nipotina Clara Isabel. Seppellita l’ascia di guerra con la sorella minore Cecilia e il marito Ignazio Moser, la presentatrice argentina pubblica il primo dolcissimo scatto con la nuova arrivata in casa Rodriguez.

Belen Rodriguez zia innamorata

Negli ultimi mesi, contemporaneamente all’annuncio della sua prima gravidanza, Cecilia Rodriguez è stata oggetto di gossip anche a causa del rapporto con la sorella Belen Rodriguez. Si sono susseguiti una marea di scoop sulla lite tra le due sorelle, sfociata si pensa da una discussione precedente con Ignazio Moser, marito di Cecilia. A ridosso del parto, tuttavia, è arrivato il primo momento di distensione quando Belen si è mostrata durante i festeggiamenti per il suo compleanno proprio insieme alla sorella con un pancione evidente, mostrandosi serena e molto felice.

Pochi giorni fa è nata Clara Isabel, primogenita di Cecilia e Ignazio, che hanno festeggiato la notizia condividendo su Instagram alcuni scatti e video dolcissimi del lieto evento. Poi ecco che Belen, Cecilia e Ignazio si sono mostrati finalmente insieme a cena, mettendo a tacere una volta per tutti i pettegolezzi e confermando di aver fatto pace. Belen possiede un forte insito materno e lo dimostra con i suoi splendidi bambini Santiago e Luna Marì, per i quali è una mamma presente e protettiva, e ora è anche una zia “innamorata follemente” come scrive lei stessa su Instagram.

Belen e il primo scatto con Clara Isabel

Dopo aver finalmente fatto pace con Cecilia Rodriguez e il marito Ignazio Moser, Belen Rodriguez si gode la sua nuova vita da zia. La bella presentatrice argentina, che potrebbe approdare alla conduzione del DopoFestival al posto di Alessandro Cattelan ormai lontano dalla Rai, ha deciso di condividere il primo scatto con la nipotina Clara Isabel sul suo profilo Instagram, seguito da ben 10,4 milioni di followers.

Belen, con il volto emozionato e quasi commosso, stringe la bimba appena nata a sé e da questa foto traspare tutto l’affetto e il bene che la bella argentina prova per la bambina, la nuova arrivata in casa Rodriguez. Insomma, Clara Isabel ha saputo in qualche modo riunire la famiglia, e sarà sicuramente una bambina molto coccolata da tutti.

