Belen a cena insieme con Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: fine del gelo tra i due cognati?

Come documentato sui social, Belen Rodriguez è stata a cena con Cecilia Rodriguez e il cognato Ignazio Moser, con cui non erano mancate le incomprensioni. Merito anche della piccola Clara Isabel?

Come si è visto dai social recentemente, tra le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez è tornato il sereno. Ma sembra che il gelo in casa Rodriguez si sia sciolto anche con Ignazio Moser, dato che i tre sono apparsi in una foto a cena insieme. Che sia merito anche della nascita della piccola Clara Isabel?

Belen Rodriguez a cena con Cecilia e Ignazio Moser: pace fatta tra i cognati?

Solo qualche giorno fa, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato la nascita di Clara Isabel, la loro primogenita, arrivata dopo anni di speranza e il ricorso alla procreazione assistita. I neo genitori e la piccola stanno bene e in questi giorni Ignazio ha anche condiviso alcuni momenti precedenti al parto e come li ha vissuti la moglie Chechu. L'arrivo della piccola avrebbe contribuito anche a riavvicinare Ignazio Moser alla cognata Belen Rodriguez, con la quale c'erano state diverse polemiche e alcuni screzi. Dalla scorsa primavera si era parlato di un allontanamento tra le due sorelle, acuito da un certo gelo che si era venuto a creare tra Belen e Ignazio Moser.

La faida sarebbe da ricollegare ad alcuni balletti provocanti ai quali Belen si era lasciata andare con Andrea Damante al matrimonio della sorella di Moser. A questo, erano seguiti altri segnali: entrambi avevano smesso di seguirsi sui social e, in occasione della vendita di alcune borse di lusso, Belen aveva preferito rivolgersi a un'altra piattaforma di vendita e non a quella gestita dal cognato, la QIhype. In questo modo, la showgirl aveva preso le distanze anche dal punto di vista lavorativo dal cognato, oltre che personale. Tuttavia, come dimostra uno scatto pubblicato sui social da Veronica Cozzani, madre delle sorelle Rodriguez, il gelo tra i due cognati sembrerebbe esser scomparso. Nello scatto, infatti, Belen appare sorridente insieme alla sorella Chechu e a Moser, intenti a cenare in perfetta armonia.

Fine delle ostilità tra Belen e Ignazio? L'ultimo scatto sembra confermarlo

Lo scatto che mostra Belen e Cecilia Rodriguez intente a mangiare insieme a Ignazio Moser, in totale relax e armonia sembra confermare che il gelo tra la showgirl argentina e l'ex gieffino si è definitivamente sciolto. Sebbene le cause della loro lite non siano mai state rivelate (così come alcuni non parlano di vera e propria litigata, quanto di frecciatine e un certo distacco sui social e nella vita reale, era evidente che tra i due non corresse buon sangue e forse è stato l'arrivo di Clara Isabel a contribuire a distendere le tensioni in famiglia.

La foto arriva anche a qualche giorno di distanza dallo "sgarbo" che secondo alcuni Belen avrebbe rivolto ai neo genitori, svelando prima di loro la nascita della nipotina. Sui social, infatti, la showgirl aveva pubblicato un messaggio di gioia per rivelare dell'arrivo di Clara Isabel, per poi toglierlo subito dopo, anche se sul web si era già diffuso. Ignazio Moser, poi, ha condiviso lui stesso un messaggio per confermare la nascita della primogenita sua e di Chechu, vedendosi "costretto" a pubblicare la conferma della nascita di Clara Isabel.