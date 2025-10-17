TGCom24
Home | VIP | News | Belen Rodriguez brucia l’annuncio di Cecilia e Ignazio: gelo nella famiglia Rodriguez
News VIP

Belen Rodriguez brucia l’annuncio di Cecilia e Ignazio: gelo nella famiglia Rodriguez

Anita Nurzia

Belen annuncia la nascita della nipotina prima dei genitori: Ignazio non l'avrebbe presa affatto bene.

Belen Rodriguez brucia l’annuncio di Cecilia e Ignazio: gelo nella famiglia Rodriguez

Non si placa la tempesta nella famiglia Rodriguez. Dopo settimane di silenzi e tensioni sotterranee, a riaccendere il gossip è la nascita della piccola Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Un momento che avrebbe dovuto essere solo di festa, ma che – secondo quanto riportato da Amedeo Venza – si sarebbe trasformato in una scintilla di malumori a causa di un gesto inaspettato di Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez e il gesto che ha fatto infuriare Ignazio

L’episodio, raccontato dal noto esperto di gossip sui social, sarebbe avvenuto proprio poche ore dopo il parto. Presa dall’entusiasmo, la showgirl argentina avrebbe annunciato la nascita della nipotina con una storia su Instagram, bruciando di fatto l’esclusiva dei neo genitori. "Ignazio ha caxxiato Belen", ha raccontato Venza, spiegando che Moser sarebbe andato su tutte le furie, chiedendo immediatamente alla cognata di rimuovere il post. E così è stato: la storia è sparita in pochi minuti, ma ormai la notizia era già circolata ovunque.

Secondo le ricostruzioni, Belen avrebbe pubblicato un messaggio di gioia per l’arrivo della piccola Clara Isabel, accompagnato da una foto simbolica, ma senza consultare i genitori. L’annuncio, poi cancellato, ha fatto in tempo a rimbalzare sui siti di gossip e sui social, trasformando un momento privato in una corsa mediatica. Solo più tardi, Ignazio Moser ha condiviso il messaggio ufficiale di nascita, forse – come ipotizzano molti – “costretto” ad anticipare i tempi per riprendere il controllo della comunicazione.

Un gesto probabilmente impulsivo da parte di Belen, ma che avrebbe acuito dissapori già latenti con il cognato. Da mesi, infatti, diverse fonti sostengono che tra l’influencer trentino e la showgirl argentina i rapporti si siano raffreddati. Cecilia, poco prima del parto, aveva provato a gettare acqua sul fuoco durante un’intervista, evitando però di smentire categoricamente le voci su una frattura familiare.

Dopo lo "spoiler" non autorizzato, Belen ha scelto il silenzio. Nessun messaggio pubblico per la sorella o per la nipotina, nessuna dedica tenera, nessuna foto: un’assenza che i fan più attenti hanno subito notato e interpretato come segnale di tensione.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 ottobre 2025
Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti lancia una frecciata a Mario Adinolfi poi commenta il cast e gli ascolti del nuovo Gf
news VIP Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti lancia una frecciata a Mario Adinolfi poi commenta il cast e gli ascolti del nuovo Gf
Uomini e Donne, Flavio Ubirti non piace al pubblico: il suo trono è un flop
news VIP Uomini e Donne, Flavio Ubirti non piace al pubblico: il suo trono è un flop
Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 ottobre 2025: Steffy sola in casa al buio, Sheila è pronta all'attacco!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 ottobre 2025: Steffy sola in casa al buio, Sheila è pronta all'attacco!
Uomini e Donne, forti critiche per Federico Mastrostefano: sta prendendo in giro tutti?
news VIP Uomini e Donne, forti critiche per Federico Mastrostefano: sta prendendo in giro tutti?
Grande Fratello, Ivana Castorina parla del marito: "Mi ha amata per la mia verità, nonostante tutto"
news VIP Grande Fratello, Ivana Castorina parla del marito: "Mi ha amata per la mia verità, nonostante tutto"
Beautiful Anticipazioni Americane: Il test di paternità inchioda Will ma Electra non ci sta e silura Luna!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Il test di paternità inchioda Will ma Electra non ci sta e silura Luna!
Grande Fratello, Jonas Pepe cambia strategia: "Devo cogliere la palla al balzo" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Jonas Pepe cambia strategia: "Devo cogliere la palla al balzo" (VIDEO)
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV