Belen Rodriguez brucia l’annuncio di Cecilia e Ignazio: gelo nella famiglia Rodriguez

Belen annuncia la nascita della nipotina prima dei genitori: Ignazio non l'avrebbe presa affatto bene.

Non si placa la tempesta nella famiglia Rodriguez. Dopo settimane di silenzi e tensioni sotterranee, a riaccendere il gossip è la nascita della piccola Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Un momento che avrebbe dovuto essere solo di festa, ma che – secondo quanto riportato da Amedeo Venza – si sarebbe trasformato in una scintilla di malumori a causa di un gesto inaspettato di Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez e il gesto che ha fatto infuriare Ignazio

L’episodio, raccontato dal noto esperto di gossip sui social, sarebbe avvenuto proprio poche ore dopo il parto. Presa dall’entusiasmo, la showgirl argentina avrebbe annunciato la nascita della nipotina con una storia su Instagram, bruciando di fatto l’esclusiva dei neo genitori. "Ignazio ha caxxiato Belen", ha raccontato Venza, spiegando che Moser sarebbe andato su tutte le furie, chiedendo immediatamente alla cognata di rimuovere il post. E così è stato: la storia è sparita in pochi minuti, ma ormai la notizia era già circolata ovunque.

Secondo le ricostruzioni, Belen avrebbe pubblicato un messaggio di gioia per l’arrivo della piccola Clara Isabel, accompagnato da una foto simbolica, ma senza consultare i genitori. L’annuncio, poi cancellato, ha fatto in tempo a rimbalzare sui siti di gossip e sui social, trasformando un momento privato in una corsa mediatica. Solo più tardi, Ignazio Moser ha condiviso il messaggio ufficiale di nascita, forse – come ipotizzano molti – “costretto” ad anticipare i tempi per riprendere il controllo della comunicazione.

Un gesto probabilmente impulsivo da parte di Belen, ma che avrebbe acuito dissapori già latenti con il cognato. Da mesi, infatti, diverse fonti sostengono che tra l’influencer trentino e la showgirl argentina i rapporti si siano raffreddati. Cecilia, poco prima del parto, aveva provato a gettare acqua sul fuoco durante un’intervista, evitando però di smentire categoricamente le voci su una frattura familiare.

Dopo lo "spoiler" non autorizzato, Belen ha scelto il silenzio. Nessun messaggio pubblico per la sorella o per la nipotina, nessuna dedica tenera, nessuna foto: un’assenza che i fan più attenti hanno subito notato e interpretato come segnale di tensione.