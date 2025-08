Ballando con le stelle, svelato il nome del terzo concorrente ufficiale della nuova edizione: ecco di chi si tratta

News VIP

Dopo la signora Coriandoli e Andrea Delogu, anche il cantante Rosa Chemical prenderà parte alla nuova e attesa edizione di Ballando con le stelle: "Ci sarò, ci vediamo lì".

Ballando con le stelle si prepara a tornare in prima serata su Rai1 a partire dal prossimo 24 settembre 2025 con un cast ricco di sorprese e volti amatissimi dal pubblico. Dopo la Signora Coriandoli e Andrea Delogu, nelle ultime ore è stato annunciato il nome del terzo concorrente ufficiale della nuova edizione.

Rosa Chemical nel cast di Ballando con le stelle: l'annuncio ufficiale

Cresce l'attesa per Ballando con le stelle, il noto talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci giunto alla sua 20esima edizione. A pochi mesi dal grande debutto, sono iniziati a trapelare i nomi dei concorrenti che saliranno sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo. Dopo l'annuncio di Emma Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, e Andrea Delogu, la redazione ha svelato sui social il nome del terzo ballerino ufficiale del programma.

Stiamo parlando di Rosa Chemical . In un simpatico video pubblicato sulla pagina Instagram del programma, il rapper finge di dormire prima di rivelare la sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le stelle: "Pensavate che stessi dormendo eh? No no, chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le stelle. E invece ci sarò...ci vediamo lì".

L'artista ha anche scherzato sui social definendosi "Roberto bollente", giocando sul nome del ballerino professionista Roberto Bolle. Rosa Chemical, che ha promesso di portare originalità ed energia sulla pista da ballo di Rai1, sarà pronto a sfidare le palette della giuria del talent show? Una cosa è certa: il divertimento con lui è assicurato!

Rosa Chemical tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2025

Rosa Chemical, nome d'arte di Manuel Franco Rocati, è il terzo concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le stelle, che tornerà in onda a settembre su Rai1. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo nel 2022 per duettare con Tananai sulle note di "A fare l’amore comincia tu" di Raffaella Carrà, il cantante è finito al centro di un vero e proprio polverone mediatico per il famoso bacio dato sul palco dell'Ariston a Fedez nel corso dell’esibizione della sua "Made in Italy".

Reduce dalla sua ultima esperienza televisiva su Nove, dove è stato uno dei giudici insieme a Serena Brancale ed Elio di Like a Star, Manuel è ora pronto a far divertire tutto il pubblico di Rai1. Stando alle ultime indiscrezioni, insieme a lui, dovrebbero entrare nel cast del noto talent show anche l'attrice Nancy Brilli e Fabio Fognini. Sarà davvero così? Confermata invece la giuria composta da Carolyn Smith, Gullermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

