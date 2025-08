Ballando con le Stelle, Andrea Delogu è ufficialmente la seconda concorrente: il divertente video-annuncio

News VIP

Con un divertente video-annuncio sull'account ufficiale di Ballando con le Stelle, Andrea Delogu è diventata ufficialmente la seconda concorrente della prossima edizione del dancing show di Rai1.

Andrea Delogu è ufficialmente la seconda concorrente del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Sulle pagine social ufficiali del dancing show di Rai1 è, infatti, stato pubblicato un divertente video-annuncio che conferma i rumors che circolavano sulla conduttrice radiofonica.

Qualche settimana fa, Davide Maggio annunciava in esclusiva che Andrea Delogu sarebbe entrata nel cast di Ballando con le Stelle, il fortunato dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La conduttrice radiofonica in autunno sarà alla guida del nuovo programma di Rai2 La porta magica e, avrà tra i suoi impegni lavorativi anche l'esperienza nel dancing show, come accaduto alla collega e amica Ema Stokholma, che ha preso parte all'edizione del 2022.

Dopo i rumors, arriva ora la conferma ufficiale: Andrea Delogu è la seconda concorrente del cast della prossima edizione. A svelarlo è stato un divertente video in cui la conduttrice ha finto di ricevere una chiamata da Milly Carlucci, che entusiasta le rivelava di averla scelta come concorrente: "Andrea Delogu o Andrea la rossa, come preferisci essere chiamata? Sei nel cast di Ballando con le Stelle e ti darò il ballerino più sexy di tutti...Paolo Belli". Lasciando fintamente attonita Andrea Delogu, che ha commentato "ma, Milly, Paolo non balla".

Intanto la new entry è già pronta a scendere in campo e a portare la sua simpatia e ironia sulla pista da ballo, a partire da sabato 27 settembre, data d'inizio della nuova edizione del dancing show.

Ballando con le Stelle, ecco chi sono i concorrenti della nuova edizione del dancing show

Oltre ad Andrea Delogu, il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle vede, per ora, la Signora Coriandoli. Interpretata da Maurizio Ferrini, la Signora Coriandoli è un'istituzione della tv italiana in termini di comicità e di recente è stata nel cast di Che Tempo Che Fa.

Con un messaggio sulla pagina Instagram di Ballando con le Stelle, la Signora Coriandoli ha confermato che sarà nel cast di concorrenti della prossima edizione: "Ho un segreto da comunicare, a patto che non lo diciate a nessuno! La Milly Carlucci, che è anche una mia amica, mi ha voluto a Ballando sotto le stelle, ma non so se sono l’altezza. Però ha detto che c’è un ballerino che mi farà da maestro, che è uno spettacolo per gli occhi! Non lo dite a nessuno e scusate il déshabillé".

Al momento, i loro sono gli unici nomi ufficiali, anche se da settimane si rincorrono voci che vorrebbero nel cast anche Barbara D'Urso, Chanel Totti, Francesca Fialdini e l'ex tennista Fabio Fognini.

