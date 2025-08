Ballando con le Stelle: Nancy Brilli pronta a scendere in pista

News VIP

Nancy Brilli sarà una delle concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle che prenderà il via il prossimo 24 settembre in prima serata su Rai1.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il celebre show danzante di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che si prepara a tornare in prima serata a partire dal 24 settembre prossimo con un cast ricco di sorprese e volti amatissimi dal pubblico. A pochi mesi dal debutto della nuova stagione, cominciano a trapelare i nomi dei concorrenti che calcheranno la pista da ballo più famosa della TV italiana.

Ballando con le Stelle, annunciati i primi tre concorrenti ufficiali della prossima edizione

Dopo l’annuncio ufficiale della presenza di Andrea Delogu – conduttrice, attrice e voce radiofonica tra le più apprezzate del momento – e la rivelazione del ritorno in scena de La Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, ecco spuntare un altro nome di peso: Nancy Brilli, una delle attrici più note e versatili del panorama cinematografico e televisivo italiano.

L’indiscrezione arriva da Davide Maggio, sempre ben informato sui retroscena televisivi, che ha anticipato la partecipazione dell'attrice romana al talent di Rai 1. La conferma ufficiale, come da tradizione, arriverà a breve dai canali social della trasmissione.

La scelta di Nancy Brilli promette scintille sul palcoscenico: il pubblico la conosce per la sua eleganza, il suo carisma e il talento che l’ha resa celebre in una carriera lunga e costellata di successi. Ma ora la sfida sarà diversa: imparare coreografie, mettersi alla prova con balli di coppia e confrontarsi con una giuria spesso molto esigente.

Nancy Brilli a Ballando con le Stelle

Nancy Brilli, all’anagrafe Nicoletta Brilli, nasce a Roma il 10 aprile 1964. Nipote d’arte (suo zio era il regista Franco Ferrini), si avvicina presto al mondo dello spettacolo. Dopo gli studi di recitazione, debutta al cinema negli anni ’80 e si fa notare in pellicole come Claretta, Compagni di scuola di Carlo Verdone e Piccoli equivoci, per cui vince un David di Donatello come miglior attrice non protagonista nel 1990.

Nel corso degli anni, alterna cinema, teatro e televisione con grande disinvoltura, diventando una presenza fissa nelle fiction italiane. Ha recitato in serie molto amate dal pubblico, tra cui Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Una donna per amico e Vite a perdere. Sul grande schermo è stata diretta, tra gli altri, da registi come Ettore Scola, Lina Wertmüller e Paolo Virzì.

Oltre al talento artistico, Nancy Brilli ha sempre mostrato grande forza e determinazione anche nella vita privata. Ha affrontato con coraggio importanti sfide personali, tra cui una delicata malattia e la separazione da Massimo Ghini prima e da Luca Manfredi poi.

Icona di stile e bellezza, oggi è una delle attrici più amate dal pubblico italiano, capace di coniugare ironia, fascino e una solida carriera. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle è l’ennesima dimostrazione di quanto sia ancora desiderosa di mettersi in gioco e sorprendere.