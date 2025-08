Ballando con le stelle, svelata la quarta concorrente ufficiale della nuova edizione: si tratta di una nota cantante

News VIP

Dopo la signora Coriandoli, Andrea Delogu e Rosa Chemical, anche la cantante Marcella Bella prenderà parte alla nuova edizione di Ballando con le stelle: "Ce la metterò tutta".

Il cast della nuova e attesissima edizione di Ballando con le stelle inizia a prendere forma. Dopo la Signora Coriandoli, Andrea Delogu e Rosa Chemical, nelle ultime ore è stato annunciato sui social il nome della quarta concorrente ufficiale del talent show condotto da Milly Carlucci. Ecco di chi si tratta!

Marcella Bella è quarta concorrente di Ballando con le stelle: l'annuncio ufficiale

Fervono i preparativi per la 20esima edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda a partire dal prossimo settembre 2025 in prima serata su Rai1. Dopo l'annuncio di Emma Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, Andrea Delogu e Rosa Chemical, la redazione del popolare talent show condotto da Milly Carlucci ha svelato sui social il nome della terza ballerina ufficiale che salirà sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo.

Stiamo parlando di Marcella Bella, nota e famosa cantautrice italiana reduce dall'ultima edizione del Festival di Sanremo. "Forte, tosta e indipendente. E adesso anche ballerina! Marcella Bella è ufficialmente una concorrente della nuova edizione di #BallandoConLeStelle" si legge sulla pagina Instagram della trasmissione sotto il video di presentazione della quarta concorrente ufficiale:

Eccomi! Alla 20esima edizione di Ballando con le stelle ci sarò anche io. Cercherò di ballare solo per voi e ce la metterò tutta. Proverò ad essere forte, tosta e con un po' di leggerezza. E soprattutto con tanto, tanto cuore, ma avrò bisogno anche di voi. Mi raccomando fatemi sentire tutto il vostro sostegno. Vi voglio sempre bene e vi aspetto per la fine di settembre. A presto con un grande, grande bacio!

Marcella Bella pronta a scendere in pista!

Marcella Bella è la quarta concorrente ufficiale della 20esima edizione di Ballando con le stelle! Per la nota cantautrice italiana non è la prima volta su una pista da ballo televisiva: nel 2011 Marcella fu tra i concorrenti di Baila!, il talent show condotto da Barbara D’Urso. Schietta, diretta e senza peli sulla lingua, la sua partecipazione promette scintille.

Stando alle ultime indiscrezioni, insieme alla cantante, dovrebbero entrare nel cast del noto talent show anche l'attrice Nancy Brilli, Fabio Fognini e Francesca Fialdini. Sarà davvero così? Confermata invece la giuria composta da Carolyn Smith, Gullermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

