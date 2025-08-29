Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale torna come maestro: ecco chi prenderà il suo posto tra i "tribuni del popolo"

News VIP

Simone Di Pasquale torna in pista per la 20esima edizione di Ballando con le stelle: secondo le indiscrezioni sarà Matteo Addino il nuovo "tribuno del popolo" al fianco di Rossella Erra e Sara Di Vaira.

È tutto pronto per la 20esima edizione di Ballando con le stelle. Al timone Milly Carlucci, che ha ultimato il cast dei concorrenti e dei maestri di danza del talent show di Rai1. Con il ritorno in pista di Simone Di Pasquale, è stato anche svelato il nome di chi siederà tra i ‘tribuni del popolo’.

Torna Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle

Manca meno di un mese alla nuova e attesissima edizione di Ballando con le stelle, che partirà ufficialmente il prossimo sabato 27 settembre 2025 su Rai1. Confermata la giuria composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli e ufficializzato il cast completo del talent show condotto da Milly Carlucci.

In occasione dei 20 anni del programma, Paolo Belli abbandonerà la postazione di co-conduttore per mettersi in gioco come concorrente ufficiale. Insieme a lui ci saranno Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Beppe Convertini, Barbara D'Urso, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Nancy Brilli, Martina Colombari, Marcella Bella e Rosa Chemical.

Leggi anche È polemica sui cachet di Ballando con le stelle

Ad affiancare i nuovi protagonisti di Ballando con le stelle i maestri di ballo Giovanni Pernice, Alessandra Tripoli, Giada Lini, Pasquale La Rocca, Luca Favilla, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Sophia Berto, Nikita Perotti, Rebecca Gabrielli, Enrica Martinelli, Carlo Aloia, la new entry Chiquito e Simone Di Pasquale, che lascerà il suo posto di "tribuno del popolo" a Matteo Addino.

Matteo Addino tribuno del popolo al posto di Simone Di Pasquale

Simone Di Pasquale è pronto a tornare sulla pista di Ballando con le stelle. Ma chi siederà al suo posto al fianco delle confermatissime Rossella Erra e Sara Di Vaira? Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela, sarà Matteo Addino a sostituire Di Pasquale tra i "tribuni del popolo": "Già visto a Ballando on the road e Sognando Ballando, affiancherà Rossella Erra e Sara Di Vaira. Di Pasquale ballerà con la Signora Coriandoli".

A commentare la sua partecipazione al popolare talent show di Rai1 ci ha pensato proprio Simone. Raggiunto dai microfoni del settimanale DiPiùTv, il maestro di ballo ha raccontato le emozioni provate quando è stato contattato da Milly Carlucci per entrare a far parte del cast della 20esima edizione: "Quando mi ha chiesto di tornare tra i maestri di Ballando con le Stelle sono rimasto senza parole. Non me lo aspettavo e, lo ammetto, all’inizio ero molto combattuto. Mi sono preso qualche giorno per riflettere. Ma quando Milly ha un’idea, è impossibile dirle di no".

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.