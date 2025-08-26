TGCom24
Ballando con le Stelle, è polemica sui cachet: "Altri si sognano il budget di Milly Carlucci"

Anita Nurzia

Sui social si è aperta una polemica che riguarda i costi del celebre dancing show di Rai1, che quest'anno celebra il ventennale con un'edizione che si preannuncia tra le più belle e appassionanti.

Con l’annuncio ufficiale della partecipazione di Beppe Convertini, il cast della ventesima edizione di Ballando con le Stelle sembra ormai al completo. Un cast definito da molti come uno dei più forti e sorprendenti degli ultimi anni, capace di mescolare volti storici della televisione, grandi voci della musica e campioni dello sport. Tra i nomi più discussi spicca senza dubbio quello di Barbara d’Urso, che con il suo ingresso nello show ha catalizzato l’attenzione di pubblico e media.

Ballando con le Stelle: il divario di budget a disposizione con Tale e Quale Show

Ma proprio mentre i fan applaudono le scelte di Milly Carlucci, sui social si è aperta una polemica che riguarda i costi del programma. A lanciarla è stato il giornalista Giuseppe Candela, che su X (ex Twitter) ha sganciato una vera e propria bomba:

“Curiosità… Tutto il cast di Tale e Quale Show costa meno di una sola concorrente di Ballando con le Stelle…”

Una frase destinata a far discutere, che solleva ancora una volta il tema dei budget milionari di cui dispone Ballando. Candela, pur non mettendo in discussione l’abilità della conduttrice, ha precisato che il vantaggio economico di cui gode il programma del sabato sera di Rai1 è innegabile:

“Perché Milly è la più brava nel fare cast con vip, ogni anno di più va detto, ma ha anche budget che altri si sognano…”

Il giornalista ha poi sottolineato che non si tratta di una critica, quanto di una constatazione:

“Non dico che è sbagliato, per me la tv si fa con i soldi… Ma ci sono almeno due compensi monstre in questa edizione. Un aspetto che non si può sottovalutare, mentre altrove si fanno le nozze con i fichi secchi”.

Ed effettivamente, confrontando i due show di punta della Rai, Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show, il divario appare netto. Se da una parte Carlo Conti deve gestire con maggiore oculatezza le risorse, dall’altra Milly Carlucci può permettersi cachet che fanno gola a molti.

Candela ha colto l’occasione anche per accendere i riflettori proprio su Carlo Conti, sottolineando come, nonostante i successi raccolti, la Rai non sempre lo tratti con il rispetto che merita. Il riferimento è alle indiscrezioni sempre più insistenti che vedrebbero Stefano De Martino pronto a subentrare come conduttore del Festival di Sanremo 2027, quando Conti deve ancora portare a termine la sua seconda edizione consecutiva.

“A proposito di Conti – ha scritto Candela – aggiungo che si è preso una bella patata bollente e ha portato a casa un Sanremo di successo… Manovrare per Sanremo 2027 alle sue spalle (in realtà quasi in pubblico), quando deve ancora fare un anno, mi sembra davvero irrispettoso…”

Intanto, polemiche a parte, Ballando con le Stelle si prepara a spegnere le venti candeline con un’edizione che promette di essere tra le più seguite di sempre. L’appuntamento è fissato per il 27 settembre 2025, quando Milly Carlucci e il suo nuovo cast accenderanno il sabato sera di Rai1.

Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
