Ballando con le Stelle 2025: ecco il cast ufficiale al completo

A partire da sabato 27 settembre 2025, tornerà in onda Ballando con le Stelle con la ventesima, attesissima, edizione: il cast di quest'anno.

Il conto alla rovescia è iniziato: il 27 settembre 2025, in prima serata su Rai1, prenderà il via la ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Un traguardo importante per il programma di Milly Carlucci, ormai vero e proprio cult della televisione italiana, che quest’anno promette di superarsi con un cast d’eccezione e una serie di sorprese che faranno discutere.

Ballando con le Stelle: un anniversario che promette scintille

La novità più clamorosa riguarda Paolo Belli. Dopo quasi vent’anni trascorsi in Sala delle Stelle, al fianco della padrona di casa e della sua orchestra, l’artista emiliano scenderà in pista come concorrente ufficiale. Per il pubblico sarà come vedere un “infiltrato” speciale vivere dall’interno le emozioni e le difficoltà della gara. Una trovata che conferma l’abilità di Milly Carlucci nel reinventare il programma senza mai tradirne l’identità.

Con Belli in gara, si apre inevitabilmente un interrogativo: chi lo sostituirà in Sala delle Stelle? I nomi sul tavolo sono tre e tutti di grande richiamo: Bianca Guaccero, Massimiliano Ossini ed Emanuele Filiberto di Savoia. Al momento, la favorita del pubblico sembra essere la Guaccero, che raccoglie numerosi consensi per carisma e versatilità. Ma come sempre, l’ultima parola spetterà a Milly Carlucci, da vent’anni regina indiscussa del sabato sera di Rai1.

Il cast ufficiale di Ballando con le Stelle

Se l’idea di vedere Paolo Belli in gara ha già fatto rumore, il cast ufficiale dei concorrenti non è da meno. I 12 protagonisti di questa edizione formano un mix esplosivo di volti noti della televisione, della musica, del cinema e dello sport.

Ecco i nomi confermati:

Barbara d’Urso

Marcella Bella

Nancy Brilli

Andrea Delogu

Francesca Fialdini

Martina Colombari

Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini)

Rosa Chemical

Fabio Fognini

Filippo Magnini

Beppe Convertini

Paolo Belli

Un cast che unisce generazioni e mondi diversi, capace di parlare tanto al pubblico affezionato quanto ai più giovani. Il ventennale di Ballando con le Stelle non sarà una semplice edizione celebrativa, tutto lascia pensare che questa stagione resterà negli annali come una delle più seguite e discusse di sempre.

