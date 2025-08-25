TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le stelle | Ballando con le Stelle 2025: ecco il cast ufficiale al completo
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
News VIP

Ballando con le Stelle 2025: ecco il cast ufficiale al completo

Anita Nurzia

A partire da sabato 27 settembre 2025, tornerà in onda Ballando con le Stelle con la ventesima, attesissima, edizione: il cast di quest'anno.

Ballando con le Stelle 2025: ecco il cast ufficiale al completo

Il conto alla rovescia è iniziato: il 27 settembre 2025, in prima serata su Rai1, prenderà il via la ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Un traguardo importante per il programma di Milly Carlucci, ormai vero e proprio cult della televisione italiana, che quest’anno promette di superarsi con un cast d’eccezione e una serie di sorprese che faranno discutere.

Ballando con le Stelle: un anniversario che promette scintille

La novità più clamorosa riguarda Paolo Belli. Dopo quasi vent’anni trascorsi in Sala delle Stelle, al fianco della padrona di casa e della sua orchestra, l’artista emiliano scenderà in pista come concorrente ufficiale. Per il pubblico sarà come vedere un “infiltrato” speciale vivere dall’interno le emozioni e le difficoltà della gara. Una trovata che conferma l’abilità di Milly Carlucci nel reinventare il programma senza mai tradirne l’identità.

Con Belli in gara, si apre inevitabilmente un interrogativo: chi lo sostituirà in Sala delle Stelle? I nomi sul tavolo sono tre e tutti di grande richiamo: Bianca Guaccero, Massimiliano Ossini ed Emanuele Filiberto di Savoia. Al momento, la favorita del pubblico sembra essere la Guaccero, che raccoglie numerosi consensi per carisma e versatilità. Ma come sempre, l’ultima parola spetterà a Milly Carlucci, da vent’anni regina indiscussa del sabato sera di Rai1.

Il cast ufficiale di Ballando con le Stelle

Se l’idea di vedere Paolo Belli in gara ha già fatto rumore, il cast ufficiale dei concorrenti non è da meno. I 12 protagonisti di questa edizione formano un mix esplosivo di volti noti della televisione, della musica, del cinema e dello sport.

Ecco i nomi confermati:

  • Barbara d’Urso

  • Marcella Bella

  • Nancy Brilli

  • Andrea Delogu

  • Francesca Fialdini

  • Martina Colombari

  • Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini)

  • Rosa Chemical

  • Fabio Fognini

  • Filippo Magnini

  • Beppe Convertini

  • Paolo Belli

Un cast che unisce generazioni e mondi diversi, capace di parlare tanto al pubblico affezionato quanto ai più giovani. Il ventennale di Ballando con le Stelle non sarà una semplice edizione celebrativa, tutto lascia pensare che questa stagione resterà negli annali come una delle più seguite e discusse di sempre.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Jessica Morlacchi vuota il sacco e replica alle accuse di Pamela Petrarolo: "Ora vi dico io cosa è successo"
news VIP Grande Fratello, Jessica Morlacchi vuota il sacco e replica alle accuse di Pamela Petrarolo: "Ora vi dico io cosa è successo"
Temptation Island, Simone beccato in discoteca con alcune ragazze e senza Sonia: spunta una segnalazione!
news VIP Temptation Island, Simone beccato in discoteca con alcune ragazze e senza Sonia: spunta una segnalazione!
Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza "sperano in un bambino"
news VIP Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza "sperano in un bambino"
Un Posto al Sole Anticipazioni 26 agosto 2025: Damiano e Viola ancora ai ferri corti. Fine di un amore?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 26 agosto 2025: Damiano e Viola ancora ai ferri corti. Fine di un amore?
Pamela Prati e l'appello a Carlo Conti: "Sogno Sanremo, magari come concorrente o co-conduttrice"
news VIP Pamela Prati e l'appello a Carlo Conti: "Sogno Sanremo, magari come concorrente o co-conduttrice"
Uomini e Donne Anticipazioni prime registrazioni: torna Gianmarco Steri, poi spazio a Temptation Island
news VIP Uomini e Donne Anticipazioni prime registrazioni: torna Gianmarco Steri, poi spazio a Temptation Island
La Promessa Anticipazioni 26 agosto 2025: Ricardo e Pia si riconciliano, Santos su tutte le furie!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 26 agosto 2025: Ricardo e Pia si riconciliano, Santos su tutte le furie!
La forza di una donna Anticipazioni 26 agosto 2025: Sarp e Sirin si rivedono e...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 26 agosto 2025: Sarp e Sirin si rivedono e...
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV