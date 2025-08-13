Ballando con le stelle, Simone Di Pasquale nel cast: "Un ritorno che profuma di storia e passione"

News VIP

È ufficiale! Il professionista Simone Di Pasquale è pronto a tornare nel cast dei maestri di ballo della nuova edizione di Ballando con le stelle.

È ufficiale! Il professionista Simone Di Pasquale tornerà a vestire i panni di maestro nella prossima e attesissima edizione di Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci che quest'anno compie 20 anni. L'annuncio è arrivato direttamente dalla pagina social della trasmissione.

Simone Di Pasquale torna a Ballando con le stelle: l'annuncio ufficiale

Ballando con le Stelle è pronto a tornare con tantissime novità, sorprese e un cast completamente rinnovato. Al momento, i concorrenti ufficiali della 20esima edizione sono: Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Maurizio Ferrini e Barbara D'Urso. Stando alle ultime indiscrezioni, Milly Carlucci avrebbe messo a segno un altro colpaccio, convincendo anche la showgirl Belen Rodriguez a scendere in pista come ballerina per una notte.

Per quanto riguarda i maestri di ballo del talent show di Rai1, proprio nelle ultime ore, è stato ufficializzato il grande ritorno di Simone De Pasquale. Dopo essere stato per tre stagioni presente come tribuno del popolo, accanto a Rossella Erra e Sara Di Vaira, il professionista è pronto a tornare nel cast artistico della nuova edizione.

Con un video divertente e autoironico pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione, il ballerino De Pasquale finge di apprendere la notizia leggendo una rivista. "Un ritorno che profuma di storia e passione. Simone Di Pasquale torna a far battere il cuore della pista: sarà di nuovo maestro a Ballando" c'è scritto nella didascalia.

Simone Di Pasquale nel cast di Ballando con le stelle: la reazione degli altri maestri

Il ritorno di Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle ha entusiasmato ed emozionato tutti. Il ballerino professionista è stato maestro del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci dal 2005 al 2021 e, dopo tanti anni, ha scelto di cambiare e approdare nello show nelle vesti di giudice popolare accanto a Rossella Erra e Sara Di Vaira.

In occasione del 20esimo anniversario di Ballando, Simone ha deciso di fare un grande regalo a tutti i suoi fan e tornare in pista come maestro di ballo. Ritorno che ha entusiasmato anche i suoi colleghi, che gli hanno fatto sentire tutto il loro affetto sui social. "Eccolo! Avevo circa 10 anni quando ti ho conosciuto la prima volta. Felice di condividere questa stagione insieme" ha scritto Pasquale La Rocca, seguito da Giovanni Pernice "The return of the legend". E ancora Giada Lini: "Alla grande! Non potevi mancare per il 20° anniversario di Ballando!". Quello che tutti ora si chiedono è quale Vip accompagnerà sulla famosa pista da ballo?

